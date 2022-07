L’elettronica di consumo è stata tenuta in forte considerazione dal Prime Day di Amazon e, se state seguendo le nostre pubblicazioni, saprete che ci sono una serie di offerte davvero imperdibili. Queste coinvolgono anche gli smartphone, che saranno oggetto di questo articolo.

Le occasioni d’acquisto sono numerose, ed ecco perché abbiamo raggruppato in un’unica pagina quelle che riteniamo essere le offerte più interessanti e da cogliere al volo, soprattutto per chi aspettava da tempo il momento più conveniente per cambiare il proprio smartphone con un modello di ultima generazione, scattante, fluido e in grado di scattare belle foto in qualsiasi condizione. Vi ricordiamo che si tratta di prodotti molto richiesti e ambiti che, a causa degli ottimi prezzi, potrebbero terminare rapidamente, quindi rimane sempre valido il consiglio di non indugiare troppo.

Samsung Galaxy Z Flip3

Tra le migliori offerte, il Samsung Galaxy Z Flip3 merita senza dubbio uno spazio dedicato, in quanto viene venduto da Amazon a soli 699,00€, con un risparmio netto di 400€ sul prezzo precedente. Si tratta di un dispositivo top di gamma diverso dal solito, in quanto il display può essere piegato con l’ausilio di un’apposita cerniera (quasi invisibile) situata al centro dello schermo, che permette allo smartphone di essere estremamente compatto quando è chiuso e grande quando aperto. Un prodotto quindi molto versatile, che sa come sfruttare i vantaggi di questo design che, col passare del tempo, sta invogliando molte persone a considerarlo, soprattutto da chi vuole avere un dispositivo capace di distinguersi dalla massa. In tal senso, il Samsung Galaxy Z Flip3 farà senza dubbio al caso vostro.

Xiaomi 12 Pro

Lo Xiaomi 12 Pro è una delle proposte di punta del 2022 del noto produttore cinese. Amazon lo sta proponendo a 250€ in meno, permettendovi di acquistarlo a 849,90€ invece di 1.099,90€. Si tratta chiaramente di uno smartphone con tutti i crismi, a partire dai materiali fino ad arrivare alla parte hardware, dove spica il processore Snapdragon 8 Gen 1. Il display AMOLED da 6,73″ è più grande della maggior parte dei dispositivi, ma ciò non influisce sulla maneggevolezza, dato che i bordi dello schermo e lo spessore sono molti sottili. Nonostante ciò, vi è lo spazio per inserire una batteria da 4.600 mAh, che garantisce una buona autonomia a prescindere da quale sia l’intensità d’uso. Con il caricatore da 120W, inoltre, ricaricarla da zero fino al 100% sarà velocissimo. Insomma, se cercate uno smartphone premium, lo Xiaomi 12 Pro è sicuramente uno dei più convenienti di questo Prime Day.

Xiaomi 12X

Leggermente meno performante rispetto al fratello maggiore, ma non da compromettere l’uso quotidiano, lo Xiaomi 12X è un altro smartphone scontato pesantemente da Amazon durante questo Prime Day. Se lo acquistate adesso risparmiate 200€, pagandolo quindi 499,90€ anziché 699,90€. Il design è identico al modello Pro, ma è molto più compatto rispetto a quest’ultimo, dal momento che lo schermo non supera i 6,28 pollici. Altre differenze si trovano poi nella parte hardware dove, al posto dello Snapdragon 8 Gen 1, troviamo il sempre ottimo Snapdragon 870, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di spazio interno. Foto e video in alta qualità saranno garantiti dalla tripla camera posteriore e, soprattutto, dal sensore principale da 50MP che, con l’aiuto del chip Snapdragon, permetterà di registrare video anche in 8K.

Honor Magic4 Lite

Il Prime Day ha tenuto in considerazione anche una serie di smartphone di fascia media e, tra questi, segnaliamo l’Honor Magic4 Lite, proposto con un piccolo ma ottimo sconto di 50€, che vi permetterà di acquistarlo a soli 249,90€. Anche in questo caso parliamo di un dispositivo di ultima generazione, con un occhio di riguardo sul design, che non può che valorizzare il prodotto, visto che il settore smartphone sembra si sia un po’ appiattito negli ultimi anni in tal senso. Questo Honor, invece, si distingue per il particolare comparto fotografico posteriore, composto da 3 sensori predisposti in una struttura a isola tonda. Proprio come lo Xiaomi 12 Pro, lo schermo è più grande rispetto alla media, visto che è da ben 6,81 pollici, il che rende questo smartphone ideale non solo per chi vuole un dispositivo di ultima generazione in grado di fare tutto, ma anche per chi è solito usufruire dei contenuti multimediali.

Xiaomi Redmi Note 11

Un altro smartphone ad essere sceso a un prezzo più vantaggioso del solito è lo Xiaomi Redmi Note 11, sul quale sarà possibile risparmiare 70€, a patto di acquistarlo entro domani 13 luglio. Parliamo di un dispositivo perfetto per chi non ha troppe esigenze, ma preferisce uno smartphone Android che punta tantissimo sull’autonomia. Quest’ultima è affidata a una batteria da 5.000 mAh che, accoppiata al chip poco energivoro Snapdragon 680, fa sì che possiate utilizzare il dispositivo anche per due giorni pieni. Xiaomi Redmi Note 11 non rinuncia comunque a un buon comparto fotografico, composto da ben 4 sensori, di cui il principale da 50 MP.

