Le migliori offerte smartphone su eBay: iPhone, Xiaomi, Huawei e Samsung

Vi segnaliamo che su eBay sono al momento disponibili moltissimi sconti dedicati al mondo smartphone, con offerte che anticipano i saldi del Black Friday sui principali brand del mercato tra cui, ovviamene, anche iPhone, Samsung, Huawei e Xiaomi. Le promozioni sono innumerevoli e si va dai più recenti e ambiti dispositivi del mercato, come iPhone 11 o OnePlus 7 Pro, sino alle “sleeping hit” dell’ultimo periodo, come l’ottimo Xiaomi Mi 9T Pro, punta di diamante dell’attuale offerta del popolare brand cinese che, per altro, torna ad uno dei prezzi più bassi di sempre, ovvero appena 359,99€!

Originariamente venduto al prezzo di 449,90€, Mi 9T Pro offre un ottimo rapporto qualità/prezzo, tale da essere uno dei dispositivi più apprezzati e consigliati qui nella redazione di Tom’s. I motivi non sono scontati: display AMOLED, un processore Snapdragon 855, 6 Gigabyte di RAM e una performante tripla fotocamera posteriore, quest’ultima con uno dei sensori disponibili con ben 48 Megapixel, senza dimenticare l’ormai ben nota fotocamera anteriore a scomparsa, il tutto ad un prezzo davvero concorrenziale per l’attuale mercato top di gamma.

Già in sconto qualche settimana fa, è ora tornato al prezzo più basso di sempre di 369,99€. Uno sconto notevole se si considera il prezzo originale di 449,90€! Il bello è che non è il solo perché in questa tornata di sconti troverete anche iPhone 11, Huawei P30 Pro e OnePlus 7 Pro: smartphone dallo straordinario pedigree il cui acquisto è oggi più conveniente che mai!

Ed a proposito di sconti: vi ricordiamo che gli sconti su eBay sono doppiamente convenienti perché, come vi avevamo già segnalato, sul portale è disponibile una promozione che permette di ottenere un ulteriore sconto su alcuni prodotti! Il tutto è possibile grazie ad un codice sconto che permette di ottenere un ulteriore 5% di risparmio (fino a 100 Euro) sui prodotti già scontati! Vi basta andare su eBay o scaricare l’app e inserire il codice PREGALI19 durante la procedura di acquisto per ottenere un ulteriore abbassamento del prezzo, ed il bello è che il codice è valido per quasi tutte le categorie merceologiche, dalle tv agli smartphone, passando per molti altri prodotti tecnologici!

Informazioni sul buono sconto eBay

Codice : PREGALI19

: PREGALI19 Buono sconto : 5%

: 5% Sconto massimo : 100€

: 100€ Inizio : 4 novembre alle ore 9:00

: 4 novembre alle ore 9:00 Fine : 17 novembre alle ore 23:59

: 17 novembre alle ore 23:59 Validità : Valido su tutte le categorie e prodotti, anche già scontati

: Valido su tutte le categorie e prodotti, anche già scontati Utilizzo: 1 utilizzo per ogni utente

Come riscattare il buono sconto

Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

N.B.: Per i dettagli e il regolamento sull’utilizzo del buono sconto vi invitiamo a visitare questa pagina e cliccare su “Termini & Condizioni”

