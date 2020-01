Le migliori offerte Smartphone su eBay, sconti fino al 50%

Se siete alla ricerca di un ottimo smartphone a prezzi ragionevoli, allora questo è l’articolo che fa per voi! Vi segnaliamo infatti che su eBay sono disponibili tante offerte relative al mondo mobile, con sconti che arrivano anche al 50% del prezzo originale del dispositivo, la qual cosa vi permetterà di portarvi a casa un ottimo smartphone a prezzi davvero ridicoli!

Già nel corso della giornata di ieri, vi avevamo segnalato l’offerta (ancora disponibile) relativa a Huawei P30 Lite, il fratello minore dell’apprezzata linea P30, originariamente venduto a 324,99€ e disponibile su eBay a soli 209,99€! Oggi, invece, abbiamo selezionato per voi una folta schiera di dispositivi in sconto in cui, ne siamo certi, riuscirete senz’altro a individuare il telefono che più si addice alle vostre esigenze e, soprattutto, alle vostre tasche.

La scelta, del resto, è davvero ottima, con dispositivi in offerta come lo straordinario Xiaomi Mi 9T Pro, originariamente venduto al prezzo di 449,90€ e oggi disponibile a soli 359,99€! Distintosi già in fase di recensione grazie ad un eccezionale rapporto qualità/prezzo, Mi 9T Pro dispone di un display AMOLED, un processore Snapdragon 855, 6 Gigabyte di RAM e una performante tripla fotocamera posteriore, quest’ultima con uno dei sensori disponibili con ben 48 Megapixel, senza dimenticare l’ormai ben nota fotocamera anteriore a scomparsa.

Uno smartphone eccellente e dall’animo di un top di gamma, a dir poco perfetto per chiunque sia alla ricerca di un prodotto di altissimo livello ma venduto ad un prezzo da fascia media e, proprio per questo, caldamente consigliato dalla redazione di esperti del nostro Mobilelabs.

Ovviamente questa è solo una delle tante offerte disponibili sul portale e, come sempre, abbiamo selezionato per voi i migliori prodotti in promozione su eBay, così da facilitarvi nell’acquisto. Le proposte, tuttavia, sono davvero numerose e, proprio per questo, vi suggeriamo di tenere d’occhio la pagina completa con le promozioni in corso, così da poterla spulciare tutta alla ricerca di quello che più si confà alle vostre esigenze (ed alle vostre tasche).

