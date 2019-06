Le notizie di SKY Sport sbarcano su WhatsApp

Si tratta di un servizio gratuito approntato da SKY, disponibile sia per gli utenti con smartphone Android che per quelli iOS.

Con la diramazione del palinsesto estivo, SKY ha annunciato un’interessante novità per tutti gli appassionati: le notizie sportive inviate direttamente su WhatsApp, come fosse una sorta di newsletter, senza alcun costo. La logica è quella di poter raggiungere in tempo reale, e in maniera più capillare, l’utente che, a sua volta, potrà decidere di volta in volta cosa consultare a seconda dei propri interessi. Un funzionamento molto simile ai tanti canali Telegram, con la differenza di poter sfruttare l’enorme diffusione della celebre piattaforma di messaggistica istantanea di Zuckerberg.

Accedere al servizio è estremamente semplice. Basta recarsi sulla pagina ufficiale approntata sul portale di SKY Sport, cliccare sul pulsante “Apri WhatsApp” così come potete osservare nello screen sottostante e attendere l’apertura dell’applicazione sul proprio smartphone. Ci si ritroverà difronte a una classica chat di WhatsApp con un nuovo numero da salvare in rubrica e un messaggio pre-impostato da inviare che recita: “Salva il nostro numero tra i tuoi contatti e invia questo messaggio per iniziare”.

Tutto molto immediato dunque. Peraltro, per quello che è stato il nostro utilizzo in queste ore, sembra che il servizio non sia particolarmente “invadente”, con un numero di notifiche decisamente accettabile (aspetto comunque da verificare nel corso del tempo). Inoltre, nella pagine ufficiale è specificato come sia possibile ricevere notizie relative a calcio, calciomercato, Formula 1, MotoGp, tennis, NBA e Ciclismo, praticamente tutti i temi principali trattati dalla piattaforma di SKY Sport.

In più, lo servizio è ovviamente disponibile sia per Android che iOS, visto che viene veicolato attraverso WhatsApp. Una scelta che inevitabilmente ne faciliterà la diffusione, e chissà che possa essere il primo passo per l’utilizzo di questa piattaforma come nuova metodologia di newsletter, come peraltro già fatto da alcune realtà.