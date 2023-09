Con il debutto dei nuovi dispositivi, Apple effettua anche il passaggio dalla pelle al “microtwill” FineWoven per le sue custodie premium, i cinturini per Apple Watch e altri accessori. Sebbene il cambiamento sia in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda, una delle più grandi domande riguarda la resistenza di questo nuovo materiale. Apple afferma è abbastanza durevole, sebbene abbia condiviso un avvertimento sul fatto che MagSafe lascerà un segno sul nuovo materiale. Insomma, resiste, è durevole, ma occhio a MagSafe poiché potrebbe lasciare precoci segni di usura.

Questa custodia è progettata per proteggere il tuo iPhone, con materiali resistenti e di alta qualità. Ma con il tempo, il tessuto FineWoven potrebbe mostrare segni di usura, e gli accessori MagSafe potrebbero lasciare una leggera impronta sulla custodia. Se preferisci evitarlo, ti consigliamo di utilizzare per il tuo iPhone 15 Pro una custodia trasparente o in silicone.

Per quanto riguarda la resistenza, Apple afferma di aver sottoposto le custodie FineWoven per iPhone a “migliaia di ore di test” durante tutto il processo di progettazione e produzione. Quindi non solo è una bella finitura con un look di pregio, ma è costruita per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute.

Il materiale FineWoven è sostanzialmente un tessuto morbido che ricorda lo scamosciato e non soprende, quindi, che con una costante pressione o sfregamento possa rovinarsi; la domanda da porsi è ora un’altra però, quanto resisterà nell’utilizzo quotidiano? Al momento questa risposta non è ancora disponibile, ma non servirà molto tempo prima che appaiano i primi risultati in rete.

Ricordiamo che la cover FineWoven è già disponibile per iPhone 15 Pro ad un prezzo di 69 euro (cinque colori), mentre quella in silicone per il medesimo modello è venduta a 59 euro (8 colori).