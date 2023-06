In occasione del WWDC, Apple ha annunciato anche le nuove funionalità dedicate alla salute che saranno presto disponibili su iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10, espandendo così la propria presenza e offrendo strumenti sempre più innovativi.

La salute non è limitata esclusivamente a quella legata alle attività fisiche, Apple pone quindi l’accento anche su quella mentale che influenza quotidianamente il modo in cui le persone pensano, sentono e agiscono. Riflettere sul proprio stato mentale può aiutare a sviluppare consapevolezza emotiva e resilienza. Numerosi studi condotti dai ricercatori hanno dimostrato che l’identificazione dei sentimenti riduce emozioni come tristezza e rabbia e ha un impatto positivo sul nostro corpo, rallentando la frequenza cardiaca. Con l’obiettivo quindi di sensibilizzare la propria utenza, l’app Salute (su iOS 17 e iPadOS 17) e l’app Mindfulness (su watchOS 10) offrono agli utenti un modo coinvolgente e intuitivo per riflettere sul proprio stato d’animo. Qui, gli utenti, possono creare delle vere e proprie associazioni tra gli stati d’animo e le azioni appena intraprese.

In aggiunta alla salute mentale, Apple aggiorna anche le funzioni legate alla salute fisica come quelle legate alla miopia. Secondo quanto riportato, la miopia è la principale causa di disabilità a livello globale e, con questo aspetto in mente, Apple suggerisce ora ai propri utenti come limitare il possibile sviluppo di miopia. Come? Mostando la quantità di tempo trascorso all’aperto alla luce del Sole e la distanza dal dispositivo in fase di lettura. Qui entra in gioco la funzione “Screen Distance” che, utilizzando le funzionalità di Face ID, indica agli utenti di tenere il proprio dispositivo ad una distanza superiore a 30 centimetri dagli occhi (solo dopo un utilizzo prolungato).

Aggiunto, inoltre, su iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10, una funzione che offre agli utenti la possibilità di ricevere promemoria di follow-up riguardante l’assunzione di farmaci. I promemoria sono disponibili in diverse classi di priorità, così da apparire anche anche se un dispositivo è disattivato o ha attivato Focus.

Tutte le novità sono ora disponibili anche su iPad, grazie al debutto dell’app Salute anche sul dispositivo portatile di casa Apple. Ora gli utenti possono tenere traccia e gestire i propri farmaci, utilizzare il monitoraggio del ciclo, registrare le proprie emozioni e stati d’animo quotidiani, visualizzare le cartelle cliniche provenienti da diverse istituzioni direttamente su iPad. Gli utenti possono ricevere approfondimenti sui loro dati sanitari tramite Trend e Highlight e utilizzare le funzionalità di iPadOS, come la visualizzazione divisa, per svolgere più attività con altre app mentre consultano i propri dati sanitari.

Naturalmente, quando iPhone e iPad sono bloccati con un passcode, Touch ID o Face ID, tutti i dati di salute e fitness nell’app Salute, ad eccezione dell’ID medico, vengono crittografati sul dispositivo. I dati nell’app Salute non vengono mai condivisi con terze parti senza l’autorizzazione esplicita dell’utente e, qualora ci fosse l’autorizzazione, l’app Salute fornisce agli utenti un controllo estremamente capillare sui tipi di dati che condividono e sulle modalità di condivisione.