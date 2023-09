La NGMN Alliance ha recentemente pubblicato un documento titolato “6G Position Statement: An Operator View“. Questo documento fornisce preziose indicazioni sulla visione e sulle aspettative degli operatori di rete in merito alla prossima generazione di infrastrutture di comunicazione, il 6G.

Copyright: andreysuslov

Questa alleanza, che riunisce operatori di rete, fornitori di tecnologia e organismi di ricerca e standardizzazione delle telecomunicazioni, offre una prospettiva completa sull’evoluzione delle reti di comunicazione.

Uno dei punti chiave della dichiarazione di posizione della NGMN Alliance è l’affermazione che lo sviluppo del 6G deve basarsi sulle solide fondamenta poste dal 5G. Inoltre, dovrebbe essere dedicato al miglioramento dell’esperienza dell’utente finale, alla promozione della sostenibilità e alla semplificazione delle operazioni di rete attraverso l’applicazione strategica di analisi e intelligenza artificiale.

Caratteristiche e capacità principali del 6G

La dichiarazione di posizione della NGMN Alliance evidenzia diverse capacità chiave che il 6G dovrebbe offrire, come l’inclusione di caratteristiche innovative IMT-2030, le comunicazioni congiunte, l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata/virtuale (AR/VR), un migliore posizionamento e altro ancora. IMT-2030 prevede l’utilizzo di un’ampia gamma di bande di frequenza che vanno da sub-1GHz fino a bande sub-THz (bande basse, bande medie centimeterWave, bande mmWave e bande sub-THz).

Una perfetta integrazione e interoperabilità con le reti fisse e satellitari sarà un tratto distintivo del 6G, che promette una connettività migliorata e un’offerta di servizi più ampia. Il 6G mira inoltre a semplificare le operazioni di rete, riducendo i costi operativi e mantenendo la scalabilità e la flessibilità dei modelli di implementazione.

La prossima generazione di reti darà priorità alla riduzione dei consumi, allineandosi agli sforzi globali per la transizione verso economie a basse emissioni di carbonio. L’intelligenza artificiale svolgerà un ruolo fondamentale nell’automazione delle operazioni di rete e nell’orchestrazione della fornitura dinamica di servizi.

Il 6G introdurrà la capacità di gestione proattiva della rete per prevedere e risolvere i problemi prima che abbiano un impatto sull’esperienza dell’utente. Per contrastare la minaccia dei computer quantistici, le reti 6G saranno progettate con un’infrastruttura sicura dal punto di vista quantistico, resistente a potenziali attacchi.

L’importanza della disaggregazione delle reti

Un aspetto degno di nota sottolineato nella dichiarazione della NGMN Alliance è la disaggregazione della rete. Si tratta della separazione delle funzioni di rete e dell’hardware, cosa che facilita una maggiore flessibilità, scalabilità ed economicità delle operazioni di rete. Questo approccio aperto e disaggregato si allinea perfettamente con la visione del 6G, consentendo l’implementazione della virtualizzazione e delle tecnologie cloud-native per migliorare la fornitura di servizi.

La NGMN Alliance riconosce l’importanza della disaggregazione della rete come fattore chiave per l’evoluzione verso il 6G. Stando al documento, perseguendo soluzioni aperte, disaggregate, virtualizzate e cloud-native, le reti 6G possono semplificare le operazioni, ridurre i costi e offrire servizi di telecomunicazione mobile innovativi e sostenibili agli utenti finali.

Comunicazioni satellitari integrate?

Il potenziale del 6G per la perfetta integrazione con le reti fisse e satellitari è una svolta. Questa integrazione promette numerosi vantaggi sia per gli utenti che per gli operatori di rete:

Passaggio di consegne senza soluzione di continuità: Il 6G consentirà agli utenti di passare senza problemi da una rete mobile, fissa o satellitare all’altra senza subire interruzioni della connettività.

Il 6G consentirà agli utenti di passare senza problemi da una rete mobile, fissa o satellitare all’altra senza subire interruzioni della connettività. Copertura migliorata: L’integrazione estenderà la copertura di rete alle aree remote e rurali, affrontando le sfide della connettività in regioni tradizionalmente poco servite.

L’integrazione estenderà la copertura di rete alle aree remote e rurali, affrontando le sfide della connettività in regioni tradizionalmente poco servite. Aumento della capacità: Combinando le reti fisse e satellitari con il 6G, la capacità complessiva della rete può essere incrementata, consentendo di ospitare un maggior numero di utenti e velocità di trasmissione dati più elevate.

Combinando le reti fisse e satellitari con il 6G, la capacità complessiva della rete può essere incrementata, consentendo di ospitare un maggior numero di utenti e velocità di trasmissione dati più elevate. Resilienza della rete: Questa integrazione migliora la resilienza della rete. Quando una rete ha problemi, il 6G può passare senza problemi a una rete alternativa, garantendo un servizio ininterrotto.

Questa integrazione migliora la resilienza della rete. Quando una rete ha problemi, il 6G può passare senza problemi a una rete alternativa, garantendo un servizio ininterrotto. Multi-Connettività: il 6G consentirà ai dispositivi di connettersi simultaneamente a più reti, comprese quelle fisse e satellitari, fornendo ridondanza e migliorando l’esperienza dell’utente.

Il documento offre quindi uno sguardo convincente sul futuro delle reti di comunicazione. Con un’attenzione particolare all’innovazione, alla sostenibilità e alla semplificazione, il 6G è pronto a rivoluzionare il modo in cui ci connettiamo e comunichiamo.

Quanto ci vorrà prima di vedere implementate queste soluzioni? Difficile a dirsi, sicuramente stiamo parlando di un periodo che può allungarsi anche a diversi anni. Gli operatori, i produttori di infrastrutture di rete, i governi e le varie alleanze relative alle certificazione, alla ricerca ed allo sviluppo devono tutte lavorare assieme a stretto contatto per trovare una soluzione comune e definire un cammino da intraprendere.