Nel frenetico mondo della tecnologia e dell’innovazione, Apple si è indubbiamente assicurata un seguito di appassionati che sfoggiano con orgoglio i suoi prodotti iconici come iPhone, Apple Watch e AirPods. Ma se vi dicessimo che esiste un modo unico per portare la vostra ossessione per Apple a un livello superiore?

Ecco le scarpe da ginnastica personalizzate con il marchio Apple, recentemente messe all’asta dalla prestigiosa casa d’aste Sotheby’s per l’incredibile cifra di 50.000 dollari.

Queste scarpe retrò hanno una storia affascinante. Prodotte da Omega Sports esclusivamente per i dipendenti Apple, facevano parte di un omaggio unico in occasione di una conferenza nazionale sulle vendite a metà degli anni ’90. Non essendo mai state destinate al pubblico, questo paio in edizione limitata è diventato uno degli oggetti da collezione più rari e ricercati sul mercato della rivendita, come sottolinea Sotheby’s nella sua inserzione.

Le sneakers vantano una tomaia prevalentemente bianca con il logo Apple arcobaleno utilizzato dal gigante tecnologico fino al 1999. L’iconico logo è presente anche sulla linguetta di ogni scarpa, a sottolineare il fascino e l’eredità del marchio. Presentate in una scatola immacolata includono anche un set extra di lacci rossi. Tuttavia, il passare del tempo ha lasciato il segno, con lievi imperfezioni come l’ingiallimento intorno alle solette e lievi segni sulle punte.

Se sognate di sfoggiare queste esclusive scarpe, c’è una piccola avvertenza (oltre al prezzo, ovviamente): sono disponibili solo nella misura 42,5-43 (misura 10,5 americana).

L’anno scorso, un paio delle stesse scarpe da ginnastica a marchio Apple, ma in taglia più piccola, è stato messo all’asta e, dopo 20 offerte, è stato aggiudicato per ben 9.687 dollari. Si tratta indubbiamente di una somma significativa, ma rispetto ad altre aste di memorabilia Apple da capogiro, sembra quasi un affare.

Per esempio, in una recente asta, un iPhone originale da 4GB in scatola è stato messo all’incanto e ha raggiunto l’incredibile cifra di 190.372 dollari. La sola esistenza di un pezzo del genere testimonia l’impatto trasformativo di Apple sull’industria tecnologica.

Tuttavia, il gioiello della corona degli oggetti da collezione Apple rimane un computer Apple-1 degli anni ’70 perfettamente funzionante. In un’asta del 2022, questo computer, ritenuto uno dei soli 200 mai realizzati e potenzialmente uno dei 50 costruiti dal cofondatore di Apple Steve Wozniak in persona nel garage di Jobs, ha trovato un nuovo proprietario con un’offerta sbalorditiva di 905.000 dollari.

Mentre il mondo della tecnologia continua a progredire, è notevole vedere come l’eredità di Apple e la nostalgia per le sue prime innovazioni continuino ad avere prezzi così alti nel mercato dei collezionisti. L’ultima quotazione di Sotheby’s delle scarpe da ginnastica personalizzate con il marchio Apple testimonia il fascino e l’influenza duraturi di questo gigante della tecnologia, che ha conquistato i cuori e i portafogli di fan e collezionisti.

Che siate appassionati di Apple o semplicemente ammiratori di cimeli unici, il fascino di queste sneakers esclusive è innegabile. Sebbene il prezzo possa sembrare stravagante per alcuni, per i pochi eletti che possono permetterselo, possedere un pezzo della storia di Apple è un’esperienza inestimabile che li collega alle radici della rivoluzione tecnologica.