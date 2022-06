Nothing phone (1), il primo smartphone della società fondata da Carl Pei, dovrebbe debuttare il 12 luglio prossimo. Mentre la data “x” si avvicina, Nothing sembra sempre più disposta a svelare dettagli sul suo nuovo gioiellino, che a quanto pare somiglierà molto al primo dei suoi prodotti, le Nothing ear (1).

Il concept, almeno, è lo stesso: Nothing si propone di realizzare device belli ma di una bellezza “grezza”, caratterizzati da trasparenze che mettono in risalto i componenti interni dei vari dispositivi. Nothing phone (1) non sarà completamente trasparente – purtroppo –, ma questo non significa che sarà meno particolare.

Le prime immagini trapelate rivelano che Nothing phone (1) comprende una cornice laterale in metallo (cornice piatta, simile a quella di iPhone) e una doppia fotocamera posteriore che spicca su una backcover bianca con vari LED in diversi punti. Il primo LED, a forma di “C”, circonda i due obiettivi leggermente sporgenti; il secondo è diagonale ed è collocato nella parte alta dello smartphone; il terzo e il quarto compongono una linea spezzata che dà quel tocco (di luce) in più nella parte inferiore.

Il tasto di accensione si trova sul lato destro, mentre i tasti volume sono sul lato sinistro. Il lato inferiore ospita – oltre alla porta USB Tipo-C – anche la griglia dell’altoparlante.

L'”essenza” del device è stata svelata quasi del tutto; resta da scoprire come sarà la parte anteriore, e in particolare quale soluzione abbiano adottato quelli di Nothing per sistemare la selfie cam.

Riguardo ai materiali, Nothing informa che questo phone (1) è realizzato interamente con alluminio riciclato.

Se volete provare ad accaparrarvi una delle prime cento unità di Nothing phone (1), contrassegnate con la dicitura “Edition (n/100)”, potete creare un account su StockX e fare un’offerta sulla pagina del prodotto DropX dopo l’attivazione. L’asta verrà trasmessa in diretta alle 9:00 ET (le 15 ora italiana) di martedì 21 giugno e resterà aperta fino alle 8:59 ET (14:59 ora italiana) di giovedì 23 giugno.