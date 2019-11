Lenovo annuncerà un processore 5G proprietario tra pochi giorni?

Lenovo potrebbe annunciare tra pochi giorni il suo primo processore proprietario per smartphone con supporto 5G. È quanto lascia intendere un post pubblicato sul social network cinese, Weibo, da Chang Cheng (VP della società). L’immagine che riporta semplicemente la scritta “5G” insieme al marchio cinese non fornisce molti dettagli a riguardo.

Ciò che lascia pensare che non si tratti di un nuovo smartphone compatibile con le reti di quinta generazione ma di un chip 5G è la descrizione che accompagna la foto. Chang Cheng, infatti, fa un elenco dei processori attualmente in commercio che supportano il nuovo standard di rete affermando che però la “vera carta vincente è ancora in arrivo”. È quest’ultima frase che ci porta a credere che la società cinese abbia deciso di lanciarsi nel mercato dei processori proprietari andando ad affiancare Qualcomm, Huawei, Samsung e MediaTek.

Tra l’altro, l’annuncio di Lenovo arriverebbe con un perfetto tempismo. Qualcomm annuncerà – quasi sicuramente – il nuovo processore Snapdragon 865 nei prossimi giorni durante il Tech Summit delle Hawaii. Samsung e Huawei hanno già presentato ufficialmente i rispettivi Exynos 990 e Kirin 990, mentre MediaTek è appena ritornata sul mercato di fascia alta con Dimensity 1000.

Resta da capire a quale fascia di mercato sarà destinato il possibile processore a marchio Lenovo. Fino a questo momento, infatti, le piattaforme appena elencate sono esclusiva degli smartphone di fascia alta. Le cose però potrebbero cambiare già a partire dal prossimo 2020, anno in cui si prevede una più ampia diffusione del 5G.

Non è escluso inoltre che anche Qualcomm possa presentare un SoC 5G di fascia media, magari appartenente alla serie Snapdragon 700. Per capire come si mescoleranno le carte dei chip 5G nel prossimo anno, non ci resta che attendere ancora qualche giorno e scoprire i nuovi annunci di Qualcomm e Lenovo.