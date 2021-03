Lenovo Legion 2 sarà equipaggiato con una ricarica da 130W

Lenovo Legion 2, nuovo modello della gamma di smartphone, si appresta a essere uno dei device più performanti e longevi in circolazione. Grazie alla certificazione di 3C Regulator apprendiamo come sarà dotato di ricarica veloce via cavo di ben 130W.

Una soluzione molto più potente rispetto al primo modello, che invece adottava una soluzione dual-cell e dual USB-C per caricare entrambe le batterie allo stesso tempo. In questo caso il massimale di ricarica era di 90W (2 x 45 W).

Lo smartphone è stato inserito anche nel database della nota piattaforma Geekbench, che ha confermato l’utilizzo del processore di nuova generazione Soc Qualcomm Snapdragon 888 e una memoria da 16GB di RAM. Il Lenovo Legion 2, inoltre, monterà il sistema operativo Android11 e ha ottenuto 1130 e 3779 punti nei test Geekbench single-core e multi-core.

Ma non è tutto, perché il nuovo smartphone da gaming presenta 14 sensori di temperatura che monitorano il riscaldamento in tempo reale e regolano il funzionamento del sistema di raffreddamento. In questo modo eviterà il surriscaldamento durante intense sessioni di gioco.

Grazie a queste caratteristiche tecniche, il Lenovo Legion 2 ha tutte le carte in regola per essere il diretto rivale di ROG Phone 5, lo smartphone targato Asus che coniuga potenza e longevità a portata di mano. I fan del gaming su mobile avranno dunque pane per i propri denti.

La presentazione ufficiale di Lenovo Legion 2 dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. Non ci resta che attendere per poter mettere le mani su questo smartphone che, come stuzzicato dal general manager di Lenovo China Chen Jing, potrebbe a tutti gli effetti essere il migliore della gamma.