Lenovo, parte la sfida al mercato dei 2 in 1

Lenovo ha appena annunciato che lancerà anche in Italia tre nuovi device. Si tratta di alcuni dispositivi con un design molto curato e delle specifiche tecniche abbastanza interessanti, specialmente per coloro i quali non hanno delle particolari esigenze.

I device 2 in 1 arriveranno nel nostro paese a partire da settembre e si collocheranno in diverse fasce di prezzo. Il produttore, che si prepara a sfidare Microsoft, ha anche chiarito quali saranno le specifiche tecniche.

Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus

Iniziamo con il primo tablet, che sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo settembre. Lenovo ha ideato questo device per essere un vero e proprio centro multimediale in cui poter guardare film e serie TV, grazie al display IPS FullHD da 10,3 pollici, e ascoltare la musica, grazie ai due speaker certificati Dolby Audio. Il prezzo del tablet, con tastiera inclusa, è pari a circa 249 euro.

Processore: MediaTek Helio P22T;

RAM: 4 GB;

Memoria interna: 64/128 GB;

Batteria: 5.000 mAh;

Display IPS da 10,3 pollici (FullHD);

Fotocamera posteriore da 8 MP;

Fotocamera frontale da 5 MP;

Sistema operativo: Android.

Lenovo IdeaPad Duet 3i

Passiamo al secondo dispositivo che si colloca in uno scalino superiore rispetto al precedente prodotto. Si tratta di un tablet con tastiera perfetto specialmente per gli studenti o per i lavoratori che non hanno bisogno di caratteristiche tecniche eccessivamente spinte. Disponibile entro fine anno, il suo prezzo partirà da 429 euro, in base alla variante scelta.

Processore: Pentium N5030 o Celeron N4020

RAM: 4/8 GB;

SSD eMMC da 128;

Display da 10,3 pollici (1.920 x 1.200 pixel);

Fotocamera posteriore da 5 MP;

Fotocamera frontale da 2 MP;

Sistema operativo: Windows 10 in modalità S.

Lenovo Yoga Duet 7i

Yoga Duet 7i, che arriverà entro la fine del 2020, è molto più che un semplice tablet: si tratta di un dispositivo 2 in 1 in cui troveremo anche una tastiera Bluetooth. Inoltre, Lenovo ha progettato E-Color Pen, uno stylus di alta qualità che può copiare le informazioni del colore dal mondo reale e portarlo nel dispositivo. Il prezzo di questo prodotto parte da 1.199 euro, anche se saranno disponibili diverse varianti.

Processore: Intel Core i3 10110U, i5-10210U o i7-10510U

RAM: 4/8/16 GB;

SSD PCle da 128/256/512/1.000 GB;

Display da 13 pollici (WQHD, 2.160 x 1.350 pixel);

Fotocamera posteriore da 5 MP;

Fotocamera frontale da 5 MP;

Sistema operativo: Windows 10.