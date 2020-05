Lenovo ha appena annunciato che Smart Frame sarà lanciata su Indiegogo a gli utenti potranno approfittare di uno sconto del 50%. Si tratta di una cornice che consentirà ai consumatori di poter avere dei quadri o delle foto sempre diverse nella propria abitazione.

La società tiene a sottolineare che il lancio sulla piattaforma di crowdfunding non significa che il prodotto sia in ritardo: Smart Frame sarà disponibile a partire dal prossimo agosto. Lenovo vorrebbe creare una rete di utenti interessati che possano offrire delle recensioni prima dell’effettivo lancio.

Smart Frame, presentata al CES 2020, avrà un display IPS da 21,5 pollici con risoluzione 1080p. Un sensore consentirà inoltre di regolare la luminosità in base alla condizione ambientale, così da ottimizzare i consumi. Annunciata anche la compatibilità con Google Foto: gli utenti potranno utilizzare nuove foto direttamente dalla piattaforma.

Per il momento, non sappiamo quando la campagna su Indiegogo inizierà. Il lancio è però previsto per il prossimo agosto e il prezzo dovrebbe essere pari a 399 dollari.