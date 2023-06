Ora disponibili in Italia il tablet Lenovo più grande di sempre, Lenovo Tab Extreme, e il blocco note digitale con tecnologia e-ink Lenovo Smart Paper. Pensati per due utenti completamente diversi, hanno molto da apprezzare!

Lenovo ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di due nuovi dispositivi: Lenovo Tab Extreme e Lenovo Smart Paper. Questi due prodotti, presentati in anteprima al CES 2023 di Las Vegas, ampliano l’offerta di tablet e blocchi note digitali premium di Lenovo.

Lenovo Tab Extreme è un tablet dotato di un ampio display OLED 3K da 14,5 pollici, con una gamma colori DCI-P3 e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il tablet è equipaggiato con un sistema audio spaziale tridimensionale grazie agli otto altoparlanti JBL a 4 canali. Il potente processore Octa-core MediaTek Dimensity 9000 garantisce elevate prestazioni.

“Lenovo Tab Extreme è il tablet più grande mai realizzato da Lenovo, perfetto per tutti gli appassionati di tecnologia che vogliono sfruttare al massimo questo form factor in termini di intrattenimento e produttività” scrive l’azienda nel comunicato stampa.

La tastiera a doppia cerniera di Lenovo Tab Extreme consente di sollevare e inclinare il tablet secondo l’angolazione preferita, offrendo un’esperienza di digitazione migliore o una visualizzazione di contenuti multimediali a mani libere più confortevole. Grazie al cavalletto multimodale magnetico, è possibile utilizzare il tablet in orizzontale o in verticale, sia con la tastiera sia senza. La tastiera a doppia cerniera include anche un vano dedicato per la Precision Pen 3, in modo che sia sempre facilmente accessibile.

Il tablet Lenovo Tab Extreme è equipaggiato con il sistema operativo Android 13 e l’interfaccia utente più recente di Lenovo. È in grado di supportare fino a quattro app contemporaneamente tramite la divisione dello schermo e può tenere aperte fino a dieci app con finestre a comparsa. Con l’app Lenovo Freestyle, è possibile trasformare il tablet in un secondo monitor wireless abilitato al tocco e alla penna per un PC Lenovo, consentendo una facile condivisione dei file tra dispositivi e l’estensione del desktop per più spazio sullo schermo.

Tab Extreme è anche un esempio dell’impegno di Lenovo per la sostenibilità ambientale, essendo realizzato al 100% in alluminio riciclato e con una confezione priva di plastica al 100%.

Federico Carozzi, Director of Product Management di Lenovo in Italia, ha dichiarato: “Lenovo Tab Extreme e Smart Paper sono due dispositivi che rappresentano appieno l’innovazione umano-centrica di Lenovo, per design e funzionalità, raccontano il percorso di trasformazione di Lenovo, con una serie di innovazioni che vanno oltre all’hardware, per semplificare l’accesso alla tecnologia e l’esperienza d’uso dei nostri clienti, senza rinunciare alla sostenibilità”.

Lenovo Smart Paper, invece, è un blocco note digitale leggero basato sulla tecnologia e-ink. È pensato per coloro che preferiscono prendere appunti a mano, offrendo la sensazione della scrittura su carta insieme a funzioni aggiuntive per l’organizzazione, l’efficienza e la produttività. Ha 74 modelli di blocco note tra cui scegliere e nove impostazioni della penna.

Lenovo Smart Paper è dotato di due microfoni integrati per la registrazione di sessioni, di riunioni o lezioni, che possono essere riprodotte successivamente.

Il blocco note digitale Lenovo Smart Paper offre una lunga durata della batteria e una penna always-on che non necessita di ricarica. Il suo schermo a regolazione automatica si adatta a diversi livelli di luminosità e temperatura della luce, garantendo una facile visualizzazione anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, Lenovo Smart Paper include numerose applicazioni software per migliorare la produttività, come e-mail, calendario, calcolatrice e l’app eBooks.com, che consente l’accesso a una vasta libreria virtuale di oltre due milioni di libri e dizionari.

Grazie all’app Lenovo Smart Paper, è possibile sincronizzare i propri file con il cloud per eseguire il backup dei dati e memorizzare oltre 50.000 pagine di note digitali. L’applicazione offre anche la possibilità di convertire registrazioni audio in testo, leggere il testo scritto ad alta voce e tradurre il testo in più lingue.

Lenovo Tab Extreme con Lenovo Precision Pen 3 sarà disponibile a partire da fine giugno su Lenovo.com/it e presso Spazio Lenovo, con un prezzo di partenza di 1299 euro. La tastiera Lenovo Tab Extreme sarà disponibile a partire da 399 euro.

Lenovo Smart Paper è già disponibile in anteprima su Lenovo.com/it e presso Spazio Lenovo, al prezzo di 499 euro.