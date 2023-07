In un mondo in cui il confine tra tablet premium e PC è sempre più confuso, anche grazie agli sforzi di Apple con iPad Pro, Lenovo arriva sul mercato con un dispositivo pensato proprio per posizionarsi a metà strada tra le due categorie.

Lenovo Tab Extreme è un tablet Android di fascia altissima, dotato di tutte le caratteristiche che potete immaginare sia dal punto di vista hardware che software, il quale diventa quanto più vicino possibile ad un portatile utilizzando gli accessori dedicati. La domanda non è quindi “quanto funziona bene” ma diventa “a chi è rivolto”?

Dimensioni “Estreme” per un pubblico esigente

Non ci si può girare troppo attorno, il Lenovo Tab Extreme è un tablet enorme, abbastanza pesante da non poter essere retto comodamente con una singola mano e utilizzato con l’altra (non dissimile in questo dal suo principale rivale made by Samsung). Con agganciata la tastiera, di cui parleremo in seguito, diventa pesante tanto quanto, se non pure di più, un laptop da 13-14″ moderno.

Il dispositivo è davvero sottile, soli 5,9mm. Fino a qualche anno fa pensare di poter avere così tanta tecnologia in un corpo così fine sembrava impossibile, tuttavia il peso fa sembrare Lenovo Tab Extreme più ingombrante di quello che in realtà non sia.

La costruzione in metallo aiuta a donare una sensazione di qualità al tutto, oltre a rendere il tablet più resistente alla vita movimentata di tutti i giorni. La barra superiore, quella che contiene le fotocamere, è realizzata in vetro ed è leggermente più sporgente del resto della scocca.

Al centro di questa finestra si trova un piccolo simbolo a forma di pillola: si tratta del posto in cui va agganciato lo stylus Precision Pen 3 per la ricarica, un posizionamento che sinceramente non trovo troppo comodo ma che è efficace. C’è un magnete anche nel lato lungo inferiore del Tab Extreme per agganciare la penna, tuttavia in tale posizione essa non verrà ricaricata.

La tastiera, da acquistare separatamente ma che consigliamo vivamente per la produttività massima, dispone di uno slot che permette di proteggere e conservare il pennino quando agganciato in fondo al tablet. La tastiera ha un meccanismo solido che ricorda la Apple Magic Keyboard in quanto mantiene il tablet sollevato da terra e ha un’inclinazione regolabile, anche se non troppo. Il peso di questo accessorio è notevole, ma la tastiera derivata dall’esperienza pluridecennale di Lenovo con la famiglia di laptop Thinkpad è impareggiata nel mondo dei tablet. Il trackpad in vetro ha una grandezza nella media ma è molto comodo e supporta le gesture con più dita.

La cover con tastiera dispone di un piccolo rettangolo separabile che rimane sempre agganciato magneticamente al tablet e funge da pratico supporto regolabile. Utile per guardare video e disegnare, dimostra l’impegno del brand a trovare soluzioni alternative ai problemi di tutti i giorni, con successo aggiungerei!

Il display enorme da 14,5″ è la vera star dello show. Con una risoluzione 3K pari a 10876 x 3000 pixel in rapporto 16:10 vi permetterà di godere di immagini sempre estremamente nitide e dettagliate, oltre a garantire tutto lo spazio necessario all’utilizzo di più app in schermo condiviso senza sentirsi claustrofobici.

Pochi laptop si avvicinano alla bellezza di questo OLED a 120Hz, con colori brillanti, una luminosità più che sufficiente per l’utilizzo all’aperto e neri profondi. Le certificazioni HDR10+ e Dolby Vision garantiscono che ogni film e serie TV sia resa al meglio. Lenovo Tab Extreme è uno dei migliori tablet in assoluto per l’intrattenimento, anche grazie agli 8 speaker in configurazione stereo potenti e dal suono avvolgente realizzati in collaborazione con JBL.

Le cornici attorno al display sono appena più spesse di quelle dei tablet Ultra di Samsung, ma perlomeno sono simmetriche e in questo caso non si intrufolano sul pannello con un notch di discutibile necessità.

Lenovo Tab Extreme è un tablet davvero grande, in tutti i sensi. È pensato per chi vuole solo il meglio del meglio, sia che si tratti utilizzare il tablet per svagarsi sia che lo si voglia utilizzare per lunghe giornate o viaggi di lavoro. Può tranquillamente sopperire a tutte le necessità allo stesso modo (e pure meglio a volte) di un portatile vero e proprio. L’unico limite sono le applicazioni: se il programma di cui necessitate è disponibile per Windows ma non per Android, questo prodotto non fa per voi.

Tuttavia c’è da ammettere che al giorno d’oggi, salvo per attività specifiche, le persone vivono all’interno del browser web e per questo tipo di attività il Tab Extreme è ottimo grazie a Google Chrome con layout desktop a schede. In più le applicazioni Android, girando nativamente, funzionano meglio che quando vengono eseguite su Windows 11 tramite emulazione, il che è sicuramente un bonus per chi ne ha bisogno.

Veloce, intelligente, pratico: il miglior tablet di sempre?

L’hardware di Lenovo Tab Extreme non sarà necessariamente all’ultimo grido ma dispone di tutta la potenza necessaria. Il SoC Mediatek Dimensity 9000 è uno dei chip meglio riusciti dello scorso anno e lo stiamo ritrovando anche in questo 2023 su una valanga di prodotti estremamente capaci ed interessanti. L’enorme superficie del tablet, poi, permette al chip di dare il meglio senza mai (e dico davvero mai) scaldarsi nemmeno un po’. Nei nostri stress test Lenovo Tab Extreme ha dimostrato di poter mantenere le proprie prestazioni al massimo in modo sostenuto per un tempo praticamente illimitato.

Siamo un gradino sotto le capacità dello Snapdragon 8 Gen 2 di Galaxy Tab S9 Ultra ma anche sopra l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Galaxy Tab S8 Ultra.

La RAM da 12GB è più che sufficiente per utilizzare fino a 8 app (4 in schermo diviso e 4 flottanti) contemporaneamente. La memoria interna da 256GB è espandibile tramite scheda MicroSD con uno slot dedicato! Peccato non esista una variante con connettività 5G/LTE che sarebbe stata davvero comoda in mobilità.

Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3Dmark Single core Multi core – – Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Wild Life Stress Test Lenovo Tab Extreme 1626 4299 1116602 1453165 2342

(14,00 fps) 2340 – 2325

(99,4%) 7643

(45,80 fps) 7657 – 7548

(98,6%) Oppo Pad 2 1078 3327 924508 1460499 2374

(14,20 fps) 2373 – 2311

(97,3%) 7509

(45,00 fps) 7503 – 7344

(97,9%) OnePlus Pad 1087 3324 862549 1446810 2370

(14,30 fps) 2371 – 2309

(97,4%) 7518

(45,00 fps) 7503 – 7344

(97,9%)

La fotocamera frontale da 13MP è buona per le videochiamate di lavoro o per tenersi in contatto con amici e parenti ma non aspettatevi selfie in grado di conquistare i social. Le fotocamere posteriori, una da 13MP classica e una da 5MP grandangolare, sono utili più che altro per scansionare documenti e per dei veloci promemoria. Anche per questo, ve lo chiedo con il cuore in mano, non fatevi vedere in giro a fare foto con un tablet da quasi 15″…

La gigantesca batteria da 12300mAh viene bilanciata dall’enorme display, risultando in un’autonomia molto buona durante l’utilizzo ma non eccezionale. Utilizzandolo come laptop da lavoro per 8 ore al giorno dovrete caricarlo ogni giorno. Utilizzandolo come prodotto complementare ad un PC, può durare anche più di una settimana, ovviamente sempre in base al tipo di utilizzo.

La ricarica rapida a 68W avviene tramite la porta USB Tipo-C principale, posta al centro del lato corto destro. Sì, avete letto bene, perché questo tablet dispone anche di una seconda porta USB Tipo-C in grado di fungere da uscita video, porta per il collegamento di unità di memorie esterne, accessori e persino come ingresso video.

Lenovo ha infatti pensato questa porta per l’utilizzo di Lenovo Tab Extreme come schermo secondario (e di qualità probabilmente più alta) per il vostro PC! Qualcosa che ho trovato davvero molto utile nei miei giorni in compagnia di Tab Extreme. Si può utilizzare il tablet come schermo esterno anche wireless tramite l’applicazione Lenovo Freestyle, tuttavia in quel caso il framerate sarà limitato a 30Hz.

Il Lenovo Tab Extreme si presenta con Android 13 preinstallato, ma la peculiarità risiede nell’interfaccia ZUI personalizzata da Lenovo, che offre alcune ottimizzazioni pensate per una maggiore produttività su uno schermo di grandi dimensioni. Una delle caratteristiche interessanti è la dock nella parte inferiore dello schermo, la quale consente di avere più spazio per le app principali e alcuni slot popolati con le applicazioni utilizzate di recente, semplificando la navigazione. Questa dock/taskbar è accessibile in qualsiasi momento, indipendentemente dall’applicazione in uso.

Il launcher di ZUI si dimostra eccellente, e la schermata intrattenimento di Google è ben integrata. Inoltre, attivare la modalità split screen sul Lenovo Tab Extreme è molto semplice: basta trascinare un’applicazione accanto a quella già in uso. Mentre si utilizza un’app attiva, è possibile accedere al menu di multitasking tramite tre puntini nella parte superiore dello schermo, il quale offre varie opzioni, come mandare l’applicazione a schermo intero, visualizzarla in modalità split screen o trasformarla in una finestra flottante.

Il software include alcune app utili dedicate all’utilizzo dello stilo. Queste applicazioni offrono funzioni specializzate per sfruttare al massimo la precisione e le potenzialità dello stilo, consentendo agli utenti di scrivere e disegnare in modo accurato e intuitivo. Infine, il sistema operativo è sempre fluido, veloce e reattivo, garantendo un’esperienza utente senza intoppi e permettendo di sfruttare appieno le capacità del tablet in modo efficiente e piacevole.

A questo punto non conviene un laptop?

Il Lenovo Tab Extreme è un tablet che si distingue per la qualità del display e degli altoparlanti, rendendolo una scelta molto interessante per chi cerca intrattenimento e lavoro in un unico dispositivo. Laptop con display e speaker di questa qualità ne esistono pochi e sono tutti estremamente più costosi. Come alternativa nel mondo Android troviamo la gamma Galaxy Tab Ultra di Samsung, ma il Tab Extreme offre un equilibrio simile, con prestazioni di alto livello e senza compromessi (se non consideriamo le dimensioni un compromesso ma un bonus).

L’unico concorrente diretto del Lenovo Tab Extreme è il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, appena presentato (o il suo predecessore), il quale presenta un display simile ma segnato da un notch che per alcuni potrebbe essere fastidioso. Il Galaxy Tab S9 Ultra ha come unico vantaggio un software più maturo guidato dall’ottima modalità DeX attivabile collegando una cover con tastiera. Tuttavia, il Tab Extreme offre un audio di livello superiore e una durata della batteria leggermente maggiore, risultando anche leggermente più economico quando si considerano gli accessori inclusi nella confezione (la Precision Pen 3 e la cover folio sono incluse con il tablet di Lenovo).

Sebbene il prezzo del Lenovo Tab Extreme possa essere considerato elevato, le promozioni che includono la spettacolare cover con tastiera rendono l’acquisto più allettante. Questo tablet potrebbe non essere per tutti, ma coloro che cercano un prodotto di questa categoria apprezzeranno sicuramente le sue qualità.

Tra gli altri competitor più pericolosi per il Lenovo Tab Extreme vi sono paradossalmente i laptop ThinkPad del brand, che offrono funzionalità più avanzate per chi preferisce un laptop vero e proprio con Windows a bordo. Inoltre, gli utenti immersi nell’ecosistema Apple potrebbero preferire un iPad Pro. Nel caso in cui la scrittura sia una delle principali attività, il Tab Extreme risulta essere molto più piacevole rispetto ai prodotti Apple e Samsung.

Nel complesso, il Lenovo Tab Extreme è un ottimo tablet da prendere in considerazione se si desidera qualcosa di grande e in grado di sostituire un laptop, sempre se si rimane consci dei suoi limiti lato software dettati dal sistema operativo.