Lenovo Tab M7 e Tab M8 ufficiali: nuovi tablet Android a partire da 99 euro

Lenovo ha annunciato i nuovi tablet Android Tab M7 e Tab M8. I dispositivi saranno disponibili a partire dal mese di ottobre con un prezzo di partenza di 99 euro.

Anticipando IFA 2019 che debutterà la prossima settimana, Lenovo ha rinnovato la propria gamma di tablet Android annunciando i nuovi Tab M7 e Tab M8. Entrambi i dispositivi sono pensati anche per il pubblico giovanissimo. Tutti infatti integrano la Kid’s Mode 3.0, la modalità che tramite un account indipendente offre contenuti personalizzati per bambini di età inferiore ai 12 anni. L’interfaccia diventa a misura di bambino con accesso a giochi, applicazioni integrate, video, audio e libri con contenuti educativi in ​​44 lingue.

Lenovo Tab M7

È il tablet più compatto che integra un display IPS da 7 pollici con risoluzione 1.024 x 700 pixel. Lenovo Tab M7 è equipaggiato con due diversi processori a seconda della versione scelta: MediaTek MT8321 per la versione Wi-Fi e MediaTek MT8765B per la versione LTE accoppiati a 1 o 2 GB di RAM e fino a 8/16/32 GB di memoria interna espandibile.

Il comparto fotografico si compone di un singolo sensore da 2 Megapixel sia per la parte frontale che posteriore. La batteria è da 3.500 mAh. La parte software, infine, è affidata ad Android 9 Pie (Go Edition per la versione con 1 GB di RAM).

Lenovo Tab M7 sarà disponibile nelle colorazioni Iron Grey, Platinum Grey e Onyx Black nel mese di ottobre sul sito del produttore a partire da 99 euro.

Lenovo Tab M8

È il modello più interessante che si posiziona nella fascia medio bassa del mercato tablet. Lenovo Tab M8 sarà disponibile in due differenti versioni. Come suggerito dal nome, il tablet integra un display da 8 pollici ma l’azienda offre due opzioni per la risoluzione dello schermo: HD (1.280 x 720 pixel) e Full-HD (1.920 x 1200 pixel).

Il processore a bordo è sempre il SoC quad-core MediaTeK Helio A22 a 12 nm con 2 o 3 GB di RAM e 16 o 32 GB di memoria interna. Il comparto fotografico guadagna un sensore da 5 MP per il posteriore mentre resta la fotocamera da 2 MP per la parte frontale. La batteria è da 5.000 mAh.

Lenovo Tab M8 sarà disponibile nelle colorazioni Platinum Grey e Iron Grey sempre a partire dal mese di ottobre con un prezzo di partenza di 139 euro per versione con display HD e di 159 euro per il modello con schermo Full-HD.