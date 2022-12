Lenovo, in vista del CES 2023 di Las Vegas, anticipa una serie di novità che mostrerà in anteprima alla famosa fiera dal 5 all’8 gennaio 2023. In particolare, vogliamo soffermarci su Lenovo Tab M9, un tablet da 9 pollici che verrà offerto ad un prezzo molto interessante.

Il nuovo Lenovo Tab M9 si rivolge ad un pubblico non troppo esigente a livello di prestazioni ma che vuole uno schermo abbastanza ampio da sfruttare nel tempo libero e lontano dallo stress. Vediamo la scheda tecnica:

Display da 9 pollici con risoluzione HD+ ( 1340 x 800 pixel, 276 PPI )

con risoluzione HD+ ( ) CPU octa-core MediaTek Helio G80

Batteria da 5100 mAh

Connettività 4G-LTE su alcuni modelli

su alcuni modelli Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e GPS

Fotocamera posteriore da 8 MP e anteriore da 2 MP

Memoria 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

Ricarica rapida a 15W

A livello di design troviamo un elegante scocca in metallo a doppia tonalità, il tutto con un peso di 344 grammi e 7.99 mm di spessore. Un’altra caratteristica interessante che migliora l’esperienza d’uso è data dall’audio spaziale Dolby Atmos e dai suoi doppi altoparlanti stereo, ideale per guardare al meglio i film e le serie TV preferite anche grazie al processore poco energivoro e alla batteria da 5100 mAh che promette fino a 13 ore di riproduzione video.

Il Lenovo Tab M9 è pensato anche per chi ama leggere. Non manca, infatti, la modalità lettura che simula il colore delle pagine di un libro vero attenuando la luminosità per proteggere gli occhi grazie anche alla certificazione TÜV Rheinland. In termini di sicurezza, la fotocamera frontale da 2 MP offre la funzione di sblocco con riconoscimento del volto. Come accessori pensati per proteggere il dispositivo troviamo una custodia trasparente e di una custodia folio con cavalletto per godere al meglio dello streaming.

Lenovo Tab M9 arriverà in Italia a marzo 2023 ad un prezzo di partenza di 149 euro. Le colorazioni disponibili saranno Arctic Grey e Frost Blue. La versione con cui debutterà sarà Android 12, ma Lenovo ha assicurato che nei mesi successivi verrà aggiornato ad Android 13.