Lenovo Tab P11, nuovo tablet per la famiglia annunciato al CES 2021

Lenovo ha annunciato come parte della propria anteprima dei prodotti in arrivo al CES 2021 un nuovo tablet Android dedicato a tutta la famiglia. Con un display dall’alta risoluzione, il supporto a tastiera, stylus e modalità Kid Space, il Lenovo Tab P11 si propone come un ottimo dispositivo sia per i grandi che per i più piccini.

Il Lenovo Tab P11 vanta un display touchscreen IPS dalla diagonale di 11″, una luminosità massima di 400 nit e una risoluzione 2K di 2000×1200 pixel. L’azienda ha integrato molte delle tecnologie Eye Care della propria linea di prodotti laptop e desktop, come il filtro per la riduzione della luce blu emessa dal display, garantendo al Tab P11 di essere certificato da TÜV Rheinland.

Disponibile nelle colorazioni Slate Grey o Platinum Grey, il Lenovo Tab P11 è elegante e robusto grazie alla sua scocca realizzata in alluminio.

Alla base di questo nuovo “compagno d’appartamento” troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 662 con connettività LTE ed è dotato di un massimo di 6GB di RAM oltre ad essere certificato da Netflix per la visione di contenuti in HD.

Lenovo dichiara per il tablet una durata della batteria che può raggiungere le 15 ore di riproduzione musicale con una singola ricarica e permette l’accesso a tutte le più famose ed utilizzate app presenti sul Play Store come la suite di produttività Microsoft Office.

L’inclusione della modalità Kid Space sviluppata da Google permette anche ai più piccoli di poter utilizzare Lenovo Tab P11 in massima sicurezza, insegnandogli ad interfacciarsi con la tecnologia, imparando e divertendosi.

Con la sua fotocamera frontale da 8MP, seguire le lezioni online o effettuare delle videochiamate per lavoro o piacere sarà sempre possibile ovunque vi troviate in casa, anche se siete lontani dal vostro PC o c’è un altro membro della famiglia che lo sta utilizzando. L’audio è gestito da quattro altoparlanti certificati Dolby Atmos per una migliore esperienza d’uso sia utilizzando Tab P11 in modalità verticale che in orizzontale.

Lenovo Tab P11 è stato annunciato in concomitanza ad una serie di accessori dedicati. L’accessorio forse più importante e che permette di trasformare il tablet in un convertibile 2-in-1 è la cover Keyboard Pack con trackpad integrato.

Lenovo ha anche presentato la Precision Pen 2, in grado di rilevare vari livelli di pressione e il livello di inclinazione rispetto al display del tablet per un’esperienza di scrittura più naturale. Con una batteria da 60mAh è in grado di durare fino 200 ore con una singola ricarica ed è ricaricabile tramite USB Tipo-C.

Lenovo Smart Charging Station 2, una dock in grado di supportare e ricaricare Tab P11, e la cover Folio Case completano la lista di accessori opzionali acquistabili per il tablet.

Il tablet Lenovo Tab P11 è già disponibile in mercati selezionati, a partire da 229,99 dollari. I prezzi per il mercato italiano sia del tablet che degli accessori saranno annunciati in un secondo momento.