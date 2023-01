Quando si parla di mondo B2B, Motorola e Lenovo sono sicuramente due dei marchi più diffusi e impegnati nell’offrire esperienze di altissimo livello. Sicurezza, prestazioni e funzionalità pensate per la produttività, questi i focus del brand.

Al CES 2023, Lenovo ha voluto presentare un nuovo smartphone appositamente pensato per il mondo aziendale e che ricade sotto cappello dell’importante marchio “Think”, più conosciuto per i laptop ThinkPad. A realizzare lo smartphone ci ha ovviamente pensato la divisione interna Motorola, ma in tutto e per tutto questo prodotto ha l’anima professionale di Lenovo.

Lenovo ThinkPhone, a livello di hardware, dispone di tutta la potenza di un vero top di gamma grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che noi tanto abbiamo apprezzato nel corso degli ultimi mesi, 8GB/12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna. 5G e Wi-Fi 6e garantiscono di poter sfruttare al massimo la velocità delle reti internet ovunque ci si trovi.

Nella parte frontale lo smartphone vanta un display da 6,6″ pOLED con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento massima di ben 144Hz. La batteria da 5000mAh, secondo Lenovo, permette a ThinkPhone di contare su un’autonomia di oltre 36 ore. Nel caso si avesse bisogno di una ricarica veloce, nella confezione di vendita è incluso l’alimentatore TurboPower da 68W.

Nella parte posteriore troviamo una fotocamera principale da 50MP accompagnata da un sensore secondario da 13MP con lente grandangolare e possibilità di messa a fuoco per gli scatti macro. La fotocamera frontale da 32MP si occuperà di catturare al meglio la vostra immagine durante le videochiamate di lavoro fuori sede.

Grande attenzione è stata posta su software e sicurezza. A bordo troviamo Android 13 in versione praticamente stock e adornato dalle ottime aggiunte a cui l’azienda ci ha già abituato sui modelli a marchio Motorola.

La privacy degli utenti e dei dati aziendali è garantita dal sistema ThinkShield, una piattaforma di sicurezza sviluppata internamente.

“I dipartimenti IT potranno avere così la certezza che i device aziendali siano protetti grazie a soluzioni avanzate integrate basate su hardware e IA, come Moto Threat Defense. Le aziende possono, inoltre, attivare facilmente i ThinkPhone per gli utenti finali con Zero Touch e gestire l’intero parco smartphone con soluzioni di device management come Moto OEMConfig e Moto Device Manager“, scrive Lenovo nel suo comunicato stampa.

Tutte le funzioni di sicurezza dello smartphone sono raggruppate nell’applicazione dedicata Moto Secure, configurabile anche da remoto dagli amministratori IT tramite Moto OEMConfig o Moto Device Manager. Il co-processore dedicato Moto KeySafe aggiunge un ulteriore livello di sicurezza isolando PIN, password e chiavi crittografiche, memorizzandole in un ambiente resistente alle manomissioni che protegge i dati dall’interno.

A livello di hardware, Lenovo ThinkPhone è pronto per essere utilizzato anche sul campo grazie alle certificazioni MIL-STD-810H e IP68. Il corpo in leggera fibra aramidica, la scocca in alluminio aeronautico e il vetro di protezione Gorilla Glass Victus completano il pacchetto.

Come i PC portatili del marchio ThinkPad sono perfettamente riconoscibili grazie al trackpad rosso integrato nella tastiera, il nuovo ThinkPhone possiede un tasto extra riprogrammabile dello stesso colore.

Lenovo ThinkPhone by Motorola dispone della connettività Think 2 Think basata sulla già nota Ready For presente sugli altri smartphone del brand, la quale presenta una serie di funzioni legate alla produttività che consente agli utenti aziendali di godere di una perfetta integrazione tra ThinkPhone e ThinkPad:

Instant Connect: il telefono e il PC rilevano la vicinanza reciproca e si connettono tramite Wi-Fi;

il telefono e il PC rilevano la vicinanza reciproca e si connettono tramite Wi-Fi; Unified Clipboard: consente il trasferimento immediato tra i dispositivi di un testo copiato o foto recenti, documenti scansionati e video, incollandoli in qualsiasi app del device di destinazione;

consente il trasferimento immediato tra i dispositivi di un testo copiato o foto recenti, documenti scansionati e video, incollandoli in qualsiasi app del device di destinazione; Unified Notifications: le notifiche del telefono appaiono immediatamente nel Centro operativo di Windows. Facendo clic su una di esse si avvia automaticamente la corrispondente applicazione dello smartphone sullo schermo del PC;

le notifiche del telefono appaiono immediatamente nel Centro operativo di Windows. Facendo clic su una di esse si avvia automaticamente la corrispondente applicazione dello smartphone sullo schermo del PC; File Drop: permette di trascinare e rilasciare facilmente i file tra il ThinkPhone e il PC;

permette di trascinare e rilasciare facilmente i file tra il ThinkPhone e il PC; App Streaming: consente di aprire qualsiasi applicazione Android direttamente su un PC;

consente di aprire qualsiasi applicazione Android direttamente su un PC; Advanced Webcam: le potenti fotocamere e le funzionalità basate su IA del ThinkPhone permettono di utilizzarlo come webcam per tutte le videochiamate;

le potenti fotocamere e le funzionalità basate su IA del ThinkPhone permettono di utilizzarlo come webcam per tutte le videochiamate; Instant Hotspot: abilita la connessione a Internet con un solo clic, direttamente dal PC, per sfruttare la connettività 5G del ThinkPhone.

L’azienda ci ha comunque confermato che tutte le funzionalità di connessione sono compatibili anche con altri PC Windows e non saranno limitate ai soli ThinkPad, anche se ovviamente con i prodotti Lenovo l’integrazione sarà più profonda.

Al lancio il nuovo smartphone Lenovo/Motorola verrà fornito con tre applicazioni Microsoft preinstallate: Teams, Outlook e Microsoft 365. Questo permetterà di essere pronti all’azione e di iniziare a lavorare in modo più semplice, trovare i contenuti e gli strumenti necessari, modificare o creare nuovi documenti o utilizzare le funzionalità che consentono ai clienti di scansionare un PDF con la fotocamera o dettare un documento con la voce.

Infine le due aziende stanno collaborando per consentire di utilizzare l’iconico tasto rosso di ThinkPhone come comando push-to-talk, in pratica un walkie-talkie, tramite la piattaforma Teams. Gli utenti possono utilizzare il ThinkPhone anche per accedere in remoto al proprio desktop Windows ed essere produttivi ovunque ne abbiano la necessità.

“Sono entusiasta di lanciare il Lenovo ThinkPhone, un dispositivo che incarna davvero la qualità e il design mirato del ThinkPad, offrendo al contempo strumenti di produttività unici e funzionalità di sicurezza e gestione dei dispositivi leader del settore”, dichiara Sergio Buniac, Presidente di Motorola e Senior Vice President di Lenovo. “Con le sue specifiche di alto livello e la perfetta integrazione con il ThinkPad, il ThinkPhone ottimizzerà l’esperienza dei clienti aziendali per gli anni a venire”.

Specifiche tecniche

Dimensioni e peso 158,76 x 74,38 x 8,26 mm

188,5g Schermo 6,6″ pOLED, 144Hz, 20:9, FHD+ (2400 x 1080), 394ppi, HDR10+ SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8GB/12GB LPDDR5 Memoria interna 128GB/256GB/512GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori 50MP, f/1.8, 1,0μm, PDAF omnidirezionale, OIS

13MP, f/2.2 120° FOV, Macro Vision, 1,12μm Fotocamera frontale 32MP, f/2.45, 0,7μm, AF Batteria e ricarica 5000mAh

TurboPower 68W

Wireless 15W Sistema operativo Android 13 Altro IP68, Speaker stereo certificati Dolby Atmos, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, USB Tipo-C 3.1, ThinkShield, Think 2 Think

Prezzo e disponibilità

Lenovo ThinkPhone by Motorola sarà disponibile in Italia solamente nel corso delle prossime settimane, con prezzi e tagli di memoria che saranno comunicate in seguito.