Lenovo Z6 Pro arriva in Europa a 500 euro

Lenovo Z6 Pro arriva in Europa. Sembra proprio che la società cinese abbia finalmente deciso di far arrivare nuovamente sui mercati europei i propri dispositivi.

I lavori di progettazione dell’azienda, infatti, sono stati dedicati esclusivamente alla vendita di device sul mercato cinese in questi ultimi anni.

Stando a quanto diffuso, lo smartphone Z6 Pro, rilasciato in Cina già nello scorso aprile, è già disponibile per l’acquisto sullo store ufficiale bulgaro ad un prezzo decisamente competitivo di circa 500 euro. Secondo alcune fonti, è stato reso disponibile da alcuni giorni anche al lancio sul mercato in Malesia.

Disponibile in due colorazioni ( rosso e verde), nel dettaglio, lo smartphone monta un display AMOLED da 6,39” con risoluzione Full HD+ da 2340×1080 (19,5:9), offre il nuovo processore Snapdragon 855 Qualcomm e una quad-camera posteriore. Presenta quindi caratteristiche e specifiche tecniche interessanti, che potrebbero aprire la strada della competizione nel mercato europeo degli smartphone.

La società ha affermato che il dispositivo approderà anche in altri paesi europei attraverso la rete di distribuzione: possiamo quindi sperare che arrivi a breve anche sul mercato del nostro paese. Inoltre, la società cinese ha da poco annunciato la versione 5G dello smartphone. Quest’ultima oltre al processore Snapdragon 855 presenta un modem X50 che gli permette di connettersi alla nuova rete 5G.

Sarà quindi Lenovo Z6 Pro il primo smartphone della società cinese a raggiungere l’Europa, che potrebbe ottenere molti utenti se consideriamo le caratteristiche hardware, design e prezzo non del tutto eccessivo.