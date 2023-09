Il Mobile World Congress, tenutosi all’inizio dell’anno, è stato palcoscenico per l’annuncio di Qualcomm FastConnect 7800, una soluzione di connettività mobile di ultima generazione che promette di portare le esperienze multi dispositivo ad un livello completamente nuovo.

Ma cosa rende speciale questa piattaforma dedicata a smartphone, laptop, visori AR e molto altro ancora? Qualcomm ce l’ha spiegato durante la nostra visita al suo quartier generale di San Diego.

Grazie a FastConnect 7800, Qualcomm ha fatto diversi passi avanti nel mondo della connettività wireless, offrendo una serie di funzionalità avanzate progettate per migliorare notevolmente la velocità e la qualità delle connessioni senza fili. Sebbene non sia stata menzionata esplicitamente dal brand l’idea del metaverso, è evidente che FastConnect 7800 getta le basi per un futuro in cui le esperienze connesse saranno più semplici e dalla qualità maggiore.

Uno degli aspetti più interessanti di FastConnect 7800 è il supporto per la tecnologia High Band Simultaneous (HBS) Multi-link, traducibile in “connessione multipla ad alta banda simultanea“. Questo approccio sfrutta due radio Wi-Fi per creare quattro flussi di connettività nelle bande da 5GHz e/o 6GHz. Ciò significa che gli utenti possono godere di connessioni ultra-veloci, con una latenza sostenuta inferiore ai 2ms e velocità impressionanti che raggiungono i 5,8Gbps utilizzando canali da 320MHz nel range a 6GHz e 240MHz nel range a 5GHz.

FastConnect 7800 è anche in grado di sfruttare la tecnologia 4-stream dual-band simultanea di Qualcomm (2×2 + 2×2), consentendo ai dispositivi di connettersi a punti di accesso Wi-Fi 7 o Wi-Fi 6/6E per una connessione 2×2 nello spettro ad alta banda e contemporaneamente a dispositivi di altro genere con un secondo flusso 2×2. Ciò garantisce un flusso costante di dati senza le interferenze spesso riscontrate nei canali a 2,4GHz.

Semplificando il concetto, sarà possibile connettere lo smartphone (o un altro dispositivo al centro dell’esperienza) ad un punto di accesso internet utilizzando una connessione wireless veloce e a bassa interferenza (5GHz o 6GHz), mentre allo stesso tempo ci si connette ad un visore XR, ad una TV per il mirroring dello schermo, oppure ad un altoparlante Wi-Fi per lo streaming di audio ad alta fedeltà. Ad oggi la connessione multi-link sfrutta la maggior parte delle volte una singola connessione veloce a 5GHz ed un secondo collegamento a 2,4GHz. Questa, per esempio, è la causa del costante lag durante il gioco in streaming mentre si utilizza contemporaneamente il mirroring del display dello smartphone su una TV con i prodotti senza HBS Multi-Link. Ciò può essere anche alla base della sensazione di nausea durante l’utilizzo di un visore AR a causa della latenza introdotta dal collegamento senza fili a banda stretta.

Parlando di suono wireless, FastConnect 7800 porta con sé anche un notevole miglioramento nel sistema audio Bluetooth.

“FastConnect 7800 è un sistema di connettività che non si limita al Wi-Fi, ma offre un audio wireless di qualità superiore; la tecnologia Snapdragon Sound, il Bluetooth LE Audio e il Bluetooth 5.3 ricevono un notevole impulso grazie all’Intelligent Dual Bluetooth per due flussi di audio premium. Il doppio Bluetooth consente di ottenere un audio wireless di qualità CD lossless affidabile, esperienze di gioco più coinvolgenti e connessioni complessivamente migliori“, spiega Qualcomm.

Secondo l’azienda americana sono finiti i tempi in cui un singolo dispositivo faceva tutto. Ora la parte di computing, di input e di visualizzazione di un’esperienza possono essere astratte e separate grazie a connessioni wireless ad alte prestazioni.

Nel caso dell’esempio del gioco in streaming duplicato wireless su una TV, l’input di gioco sta nello smartphone che avete in mano, tutta la parte di elaborazione viene eseguita nel cloud e l’output viene mostrato dal televisore. Ciò necessita di un doppio collegamento ad alta banda in primis verso il punto di accesso internet, verso il cloud, ed il secondo verso il grande schermo del vostro salotto.

Un altro esempio che ci è stato fatto trova origine sugli ambienti di lavoro altamente specializzati e avanzati. Immaginatevi un operaio che indossa un paio di occhiali AR su cui visualizza manuali, informazioni importanti sul processo produttivo o è in collegamento con un supervisore per l’addestramento. Gli occhiali sono connessi senza filo allo smartphone che ha in tasca mentre quest’ultimo è collegato ad un punto d’accesso ad internet ad alta velocità.

Qualcomm FastConnect 7800 è pensato per rendere possibili proprio questo genere di esperienze. La piattaforma è già inclusa in diversi dispositivi che sono già ampiamente disponibili sul mercato, come tutti gli smartphone dotati di SoC Snapdragon 8 Gen 2, e presto ne arriveranno molti altri ancora.