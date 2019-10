LG annuncia Tone+ Free: auricolari true wireless con 6 ore di autonomia

LG Tone+ Free sono i primi auricolari true wireless del marchio: ricarica rapida, fino a 6 ore di autonomia, Google Assistant e certificazione IPX4.

LG ha annunciato Tone+ Free, i primi auricolari true wireless del marchio. Anche il produttore coreano ha deciso di lanciarsi in questo mercato che sta vivendo il suo momento più florido. La scheda tecnica dei nuovi auricolari è molto completa: ricarica rapida, supporto a Google Assistant e molto altro.

Grazie alla collaborazione con Meridian Audio, gli auricolari LG Tone + Free godono dell’equalizzatore audio che dovrebbe garantire una resa audio di alto livello su frequenze basse, medie e alte. C’è anche il supporto all’audio tridimensionale. Inoltre, è presente un microfono per le chiamate vocali abbinato a un secondo in grado di ridurre il rumore ambientale.

LG Tone + Free sono degli auricolari in-ear che godono della certificazione IPX4 che li rende resistenti a schizzi d’acqua e sudore. Con un semplice tocco, poi, è possibile attivare l’assistente vocale Google Assistant. Hanno un rivestimento UVnano per la protezione dai raggi ultravioletti. L’azienda assicura fino a 6 ore di riproduzione musicale con una carica completa e fino a un’ora con soli cinque minuti di ricarica. C’è la ricarica rapida.

Due le colorazioni disponibili: bianca e nera. Per il momento, saranno disponibili solo in Corea del Sud a 259,999 won (circa 200 euro) così come dichiarato dal responsabile marketing, Son Dae-Gi.