LG potrebbe presto presentare uno smartphone con display espandibile: ecco il brevetto

LG potrebbe presto presentare uno smartphone innovativo: questo è quello che emerge da un brevetto recentemente pubblicato online. Si tratterebbe di un dispositivo compatto che, all’occorrenza, può trasformarsi in un vero e proprio tablet di piccole dimensioni.

Le immagini prelevate direttamente da World Intellectual Property Office rivelerebbero che LG starebbe lavorando a uno smartphone molto sottile, con uno schermo allungato e senza notch. Il prodotto dovrebbe essere provvisto di un misterioso meccanismo capace di far ampliare notevolmente le dimensioni del display. La traduzione del titolo presente quindi nelle prime immagini è “Smartphone espandibile”.

In questo modo, gli utenti potrebbero ottenere un device di piccole dimensioni con uno schermo ampliabile. L’idea sembrerebbe essere molto interessante, specialmente per i consumatori che vorrebbero poter gustare liberamente i propri contenuti multimediali preferiti, senza dover necessariamente avere un dispositivo con dimensioni abbastanza importanti.

Non è stata diffusa una scheda tecnica, dato che il brevetto è dedicato esclusivamente al design, e neanche una spiegazione su come il meccanismo a scorrimento funzionerebbe, qualora il progetto andasse avanti. Non sappiamo ancora se LG stia penando di proseguire e di portare lo smartphone sul mercato. Probabilmente, per ottenere maggiori informazioni, dovremmo attendere ancora qualche mese.