LG G6, speranze per l’aggiornamento ad Android Pie

Alcuni utenti del noto portale XDA Developers, hanno scovato una beta di Android Pie per la variante europea di LG G6.

Negli ultimi giorni alcuni utenti del gruppo Telegram ufficiale del noto portale XDA sono riusciti a trovare una prima beta di Android Pie per l’LG G6. In particolar modo, da un’analisi approfondita, è emerso che la build in questione è dedicata alla variante europea (H870).

Successivamente un utente di Reddit ha flashato la build (PKQ1.190421.001) sul suo dispositivo ed ha pubblicato diverse note sull’usabilità della stessa: le patch di sicurezza sono aggiornate al primo Maggio e la versione del software è molto stabile e con pochi bug; è stato implementato un sistema di gesture simile a quella dei Pixel; cercando attentamente nelle opzioni sviluppatore, è anche possibile trovare la night mode.

Chi fosse interessato a testare personalmente sul proprio LG G6 l’aggiornamento può verificare che la sua variante sia la 870H e di aver installato Oreo, mentre la build può essere scaricata dal seguente link e flashata usando la TWRP. Una procedura alternativa è presentata in questa guida, anche se è bene sottolineare che queste procedure debbano essere effettuate da persone con competenza ed esperienza, visto che potrebbero causare malfunzionamenti allo smartphone (anche perché si tratta di procedure non ufficiali).

Non è nota la data in cui verrà rilasciato l’aggiornamento, secondo quanto riportato nella roadmap ufficiale il top di gamma del 2017 dovrebbe ricevere la versione di Android 9.0 nel Q3 di quest’anno. Ancora una volta LG si dimostra abbastanza lenta nel rilascio delle major release per i suoi smartphone meno recenti, soprattutto se comparata alla concorrenza. Ricordiamo che il Galaxy S8 è stato aggiornato a Pie mesi fa ed è stato rilasciato nello stesso periodo del G6.