LG G8X ThinQ, la nostra anteprima da IFA 2019

Anteprima LG G8X ThinQ, il nuovo smartphone dell'azienda presentato a IFA 2019 che consente di aggiungere letteralmente altri due display tramite una cover.

LG G8X non avrà vita facile sul mercato. La sua presentazione infatti, avvenuta nel corso di IFA 2019, si è tenuta praticamente a ridosso di quella di altri dispositivi estremamente attesi: il 10 settembre sarà infatti il turno dei nuovi iPhone, mentre il 19 settembre arriverà Mate 30. Insomma, competitor estremamente agguerriti, senza dimenticare come l’azienda sudcoreana abbia comunque cercato di differenziarsi.

Al di là infatti delle specifiche tecniche, G8X ha a disposizione una cover che consente di aggiungere letteralmente altri due display. Una soluzione molto simile a quella vista con il V50, che LG ha evidentemente cercato di migliorare. Ancora troppo presto per esprimere un giudizio, attendiamo ovviamente di testare lo smartphone, ma c’è un aspetto su tutti che personalmente, almeno sulla carta, mi convince poco.

Proprio in questi giorni infatti sto ultimando la recensione del V50. La cover aggiuntiva – esattamente come quella del G8X – non integra una batteria a se stante, bensì viene alimentata da quella dello stesso smartphone. Considerando come quest’ultima sia chiamata a sostenere due display, una riduzione dell’autonomia è ovviamente inevitabile. Mi aspetto dunque, purtroppo, la medesima situazione anche sul nuovo top di gamma.

Il secondo schermo comunque, a livello puramente qualitativo, mi ha convinto. Del resto, si tratta del medesimo pannello integrato direttamente nel G8X. In più, la cover aggiunge anche un terzo display in bianco e nero, utile, ad esempio, per visualizzare le notifiche, in questo caso risparmiando batteria rispetto a un classico always-on. Una scelta, questa, che ho apprezzato.

Per il resto è ancora troppo presto per esprimere un giudizio definitivo. Vi lasciamo alle specifiche tecniche complete del G8X, in attesa di conoscerne prezzi e disponibilità e sperando, questa volta, che i tempi di commercializzazione di LG siano più corti del solito.

LG G8X specifiche tecniche

Schermo : 6,4 pollici Full-HD+ (1.080 x 2.390 pixel) OLED, 19.5:9, 403 ppi

: 6,4 pollici Full-HD+ (1.080 x 2.390 pixel) OLED, 19.5:9, 403 ppi Processore : Snapdragon 855

: Snapdragon 855 RAM : 6 GB

: 6 GB Memoria interna : 128 GB espandibili tramite microSD

: 128 GB espandibili tramite microSD Fotocamera posteriore : 12 megapixel + 13 megapixel 136°

: 12 megapixel + 13 megapixel 136° Fotocamera anteriore : 32 megapixel f/1.9

: 32 megapixel f/1.9 Batteria : 4.000 mAh, Quick Charge 3.0

: 4.000 mAh, Quick Charge 3.0 SO : Android 9.0 Pie con LG UI 9.0

: Android 9.0 Pie con LG UI 9.0 Connettività : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, 4G LTE-A

: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, 4G LTE-A Dimensioni : 159,3 x 75,8 x 8,4 mm

: 159,3 x 75,8 x 8,4 mm Peso: 192 g

LG Dual Screen specifiche tecniche

Schermo : 6,4 pollici Full-HD+ OLED, 19.5:9

: 6,4 pollici Full-HD+ OLED, 19.5:9 Schermo secondario: 2,1 pollici OLED monocromatico