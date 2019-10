LG G8X ThinQ: lo smartphone dual screen sarà distribuito dal 1 novembre

Dopo essere stato presentato in occasione di IFA 2019, LG G8X ThinQ arriverà sul mercato a partire dal 1 novembre.

LG ha appena annunciato che le vendite di G8X ThinQ inizieranno il primo novembre negli Stati Uniti d’America, proseguendo poche settimane dopo in Europa. Il colosso sudcoreano non ha ancora diffuso informazioni ufficiali riguardanti il prezzo di questo nuovo prodotto.

Un top di gamma con doppio schermo

LG G8X ThinQ sarà un top di gamma dotato di dual screen. Il modello è stato presentato durante lo scorso IFA di Berlino e aveva conquistato l’attenzione del pubblico e della stampa. Questo non è il primo smartphone di punta in cui LG decide di includere ben due schermi: V50 ThinQ 5G è un altro device all’avanguardia con dual screen, perfetto per tutte le esigenze.

I due schermi offrono non pochi benefici, specialmente a coloro i quali utilizzano lo smartphone per lavorare o per giocare. Sarà infatti possibile aprire più schede contemporaneamente e ottenere un’esperienza complessiva migliore.

La scheda tecnica

Il top di gamma LG presenta un display principale FullVision OLED da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ e una densità di 403 PPI. Le stesse caratteristiche interessano il secondo schermo, che pesa circa 134 grammi.

Sotto la scocca troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128 GB di ROM (espandibile fino a 2 TB con microSD). Presente una doppia fotocamera posteriore da 12 MP + 13 MP grandangolare e una anteriore da 32 MP con intelligenza artificiale. Il sistema operativo scelto è Android 9.0. La batteria è da 4.000 mAh, con ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 3.0.

Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il prezzo di questo nuovissimi smartphone.