LG, in arrivo uno smartphone Dual Screen?

LG durante l'evento IFA 2019 potrebbe svelare importanti novità: da un video pubblicato infatti si nota un dispositivo "dual screen" e un piccolo display invece sulla parte esterna. Staremo a vedere di cosa si tratta, sperando di avere a breve ulteriori dettagli

LG sarà presente durante l’evento IFA 2019 che si terrà a settembre e potrebbe presentare un nuovo dispositivo dual screen. Al momento si ipotizza che lo smartphone in questione possa essere l’LG V60 ThinQ.

Nel corso dell’evento, previsto per il 6 settembre a Berlino, l’azienda potrebbe svelare qualcosa di davvero interessante. Il contenuto della conferenza non è stato infatti svelato dalla società, ma il messaggio “Save the Date” presente nel video che la stessa ha diffuso, ci fa pensare che possa essere una data importante per LG ma anche per il mercato degli smartphone. Il video, però, mostra chiaramente un indizio che difficilmente può passare inosservato: un terminale con doppio display e in aggiunta un piccolo schermo nella parte esterna.

In un momento in cui aziende come Samsung e Huawei sono da tempo a lavoro per rilasciare i loro primi dispositivi con display flessibile, LG potrebbe puntare al lancio di smartphone che supportano una tecnologia differente. Il produttore, difatti, dovrebbe rilasciare proprio nella seconda metà dell’anno il nuovo top di gamma della serie V : potremmo quindi ipotizzare che ad avere la nuova tecnologia possa essere il V60 ThinQ.

In ogni caso, i dettagli sul design del prossimo V60 ThinQ sono ancora sconosciuti, ma probabilmente sarà dotato del nuovo SoC Snapdragon 855 Plus o Snapdragon 855, offrendo quindi ottime performance, un comparto fotografico con almeno tre sensori posteriori ed essere resistente ad acqua e polvere.