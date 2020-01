Su GeekBench è apparso un nuovo smartphone LG

Su GeekBench è appena apparso un nuovo smartphone LG, che potrebbe essere riconosciuto con il nome di K43. Questo LGE LM-KM430IM si andrebbe quindi ad aggiungere agli altri smartphone che la società produrrà, tra cui un top di gamma, ovvero LG G9.

Molto probabilmente, questo device sarà collocato tra K40 e il prossimo K50. Come spesso succede nelle schede pubblicate nel database, sono anche state anticipate le prime specifiche tecniche. K50 dovrebbe infatti contare su Android 10, il SoC MediaTek MT6762 (pressoché identico a Helio P22 e già presente in altri prodotti del brand) e 4 GB di RAM. Queste caratteristiche tecniche sembrerebbero quindi non essere eccessivamente intriganti.

Per quanto riguarda i punteggi su GeekBench, il benchmark di processori, questo misterioso dispositivo ha raggiunto 828 in single-core e 3908 in multi-core.

Non conosciamo ulteriori informazioni, ma siamo certi che durante le prossime settimane scopriremo ulteriori dettagli. La società non ha infatti rilasciato altre caratteristiche tecniche, il possibile design o, tantomeno, il nome ufficiale di questo prodotto. Molto probabilmente, il dispositivo sarà annunciato durante il MWC 2020, se non durante qualche evento dedicato.