LG presenta la nuova serie K: ben 5 fotocamere per i nuovi smartphone

LG annuncia importanti novità con l’ufficializzazione della nuova serie K 2020. K61, K51S e K41S sono i tre nuovi modelli presentati con l’obiettivo di ottimizzare le gamme di smartphone low cost prodotte fin ora dall’azienda, soprattutto dal punto di vista del comparto fotografico.

Nuova esperienza fotografica proposta dal colosso di Seul. La nuova gamma K può infatti essere considerata come una vera e proprio evoluzione grazie alla presenza di ben 5 fotocamere dotate di intelligenza artificiale. Senza dubbio, il comparto fotografico sta diventando il punto di riferimento su cui le varie aziende stanno investendo maggiormente al fine di ottimizzare i sensori implementati.

I nuovi smartphone K61, K51S e K41S dispongono di 5 fotocamere di cui quattro posteriori ed una frontale: sul retro trovano spazio una fotocamera ad alta risoluzione, un obiettivo super grandangolare, un sensore di profondità ed un sensore Macro, fondamentale per scattare foto catturando anche i particolari. Per la prima volta, LG ha deciso di implementare sugli smartphone K61 e K51S una fotocamera rispettivamente da 48 Megapixel e da 32 Megapixel. Questi ultimi vantano inoltre di un’ulteriore novità, ovvero la presenza del nuovo display FullVision Eye da 6.5 pollici. Non mancano nuove tecnologie come sistema 3D Surround DTS:X che rendono i dispositivi ancora più interessanti. La batteria implementata è invece da 4.000 mAh.

K61 monta un processore Octa Core 2.3 GHz accompagnato da 4 GB di RAM e 128 di storage interno estendibile fino a 2TB tramite microSD. D’altra parte, K51S presenta un processore con caratteristiche piuttosto simili: un Octa Core 2.3 GHz con 3GB di RAM e 64 di storage, anch’essa estendibile tramite microSD. Infine, il K41S dispone di un processore Octa Core 2.0 GHz accoppiato a 3 GB di memoria RAM e 32 di storage interno ( estendibile tramite microSD). Il modello K41S offre caratteristiche piuttosto ridotte rispetto agli altri due smartphone della nuova gamma. La fotocamera posteriore da 13+5+2+2 Megapixel e la selfie camera da 8 Megapixel saranno adatti soprattutto per gli utenti che non sono alla ricerca di un’esperienza da top di gamma.

I nuovi dispositivi della gamma K saranno disponibili da maggio presso tutti i punti vendita del nostro paese.

LG K61

Processore: Octa-Core 2.3 GHz

Display: FullVision Eye da 6.5 pollici 19.5:9 FHD+

Memoria: 4GB RAM / 128 GB ROM / microSD (fino a 2TB)

Fotocamera:

Posteriori: 48MP / 8MP Super Grandangolo / 2MP Macro / 5MP Sensore di Profondità

Front: 16MP

Batteria: 4,000mAh

Dimensioni: 164.5 x 77.5 x 8.4mm

Reti supportate: 4G / 3G / 2G

Connettività: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

Colori: Titanium / White

Altre caratteristiche: Dual SIM con 3 slot / AI CAM / Audio 3D Surround DTS:X / Tasto Google Assistant / Google Lens / Sensore delle impronte / 6 test militari MIL-STD 810G superati

LG K51S

Processore: Octa-Core 2.3 GHz

Display: FullVision Eye da 6.5 pollici 20:9 HD+

Memoria: 3GB RAM / 64GB ROM / microSD (fino a 2TB)

Fotocamera:

Posteriori: 32MP / 5MP Super Grandangolo / 2MP Macro / 2MP Sensore di Profondità

Front: 13MP

Batteria: 4,000mAh

Dimensioni: 165.2 x 76.7 x 8.2mm

Reti supportate: 4G / 3G / 2G

Connettività: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

Colori: Titanium / Pink

Altre caratteristiche: Dual SIM con 3 slot / AI CAM / Audio 3D Surround DTS:X / Tasto Google Assistant / Google Lens / Sensore delle impronte / 6 test militari MIL-STD 810G superati

LG K41S