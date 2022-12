Se, come molti, non vi piace l’idea delle fotocamere che sporgono dallo smartphone, LG potrebbe aver trovato la soluzione che fa per voi.

Fonte: LG

Sebbene LG sia ormai fuori dal settore della telefonia da tempo, l’azienda è tuttavia un importante fornitore di moduli per fotocamere; l’ulteriore conferma della cosa arriva da LG Innotek che ha da poco annunciato un nuovo modulo di fotocamera per smartphone, che dovrebbe mettere la parola fine alle fastidiose “protuberanze” sui nostri device.

Optical Telephoto Zoom Camera Module, così è stato denominato il nuovo modulo, viene descritto da LG come “un micro-componente sviluppato per smartphone integrando le funzioni della fotocamera telescopica che sono presenti principalmente in fotocamere professionali Digital Single Lens Reflex o fotocamera mirrorless“.

Sebbene la presenza di uno zoom ottico non sia un’assoluta rivoluzione (li abbiamo già potuti vedere ad esempio su Pixel 7 Pro e Galaxy S22 Ultra), la vera novità sta nel fatto che il modulo LG offre ingrandimento variabile da quattro a nove volte: questo tipo di ingrandimento è in genere appannaggio delle fotocamere di tipo tradizionale. Giusto per delineare l’importanza della cosa basti sapere che, allo stato attuale, uno dei migliori zoom ottici variabili e continui è quello presente su Sony Xperia 1 IV che permette ingrandimenti da 3,5 a 5,2 volte.

LG ha inoltre affermato di aver lavorato su un altro grande elemento dei sensori fotografici: la dimensione. L’azienda ha infatti affermato di aver ridotto al minimo necessario lo spessore del modulo, così da andare ad eliminare l’effetto “dosso” sul retro dei device. Stando a quanto detto dall’azienda questa riduzione sarebbe stata resa possibile ricreando il design dell’obiettivo e modificando la struttura del modulo.

Ma le novità della casa coreana non si fermano qui: LG ha infatti annunciato di aver avviato una collaborazione con Qualcomm per ottimizzare il software per Snapdragon 8 Gen 2: ulteriore scopo della collaborazione è, abbastanza intuitivamente, fare in modo che i principali produttori di smartphone adottino quanto prima i nuovi sensori.