Gli auricolari LG TONE Free T90S sono in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante: ora disponibili a 99,00€ invece di 125,00€. Questi auricolari wireless di fascia alta vi garantiscono audio Dolby Atmos con tecnologia MERIDIAN, cancellazione attiva del rumore ANC e l'innovativa funzione UVnano+ che igienizza gli auricolari con raggi ultravioletti. Con un'autonomia fino a 36 ore totali e resistenza IPX4, rappresentano una soluzione completa per chi cerca qualità audio superiore.

LG TONE Free T90S, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli LG TONE Free T90S sono la scelta ideale per chi cerca auricolari wireless di fascia alta che non scendano a compromessi sulla qualità audio. Vi conquisteranno se amate immergervi nella musica con il suono spaziale Dolby Atmos e la raffinata tecnologia audio MERIDIAN, perfetti tanto per gli audiofili più esigenti quanto per chi desidera un'esperienza cinematografica durante film e serie TV. La cancellazione attiva del rumore li rende compagni insostituibili per chi lavora in ambienti rumorosi o viaggia frequentemente, mentre l'innovativa tecnologia UVnano+ soddisfa le esigenze di chi tiene particolarmente all'igiene dei propri dispositivi personali.

Questi auricolari si rivolgono anche agli sportivi e a chi conduce uno stile di vita attivo, grazie alla certificazione IPX4 che li protegge da sudore e schizzi d'acqua. L'eccezionale autonomia fino a 36 ore con la custodia di ricarica elimina l'ansia da batteria scarica, rendendoli perfetti per chi passa molte ore fuori casa. Con lo sconto del 21% a soli 99€, rappresentano un'opportunità eccellente per chi desidera tecnologia premium senza spendere una fortuna, combinando funzionalità avanzate come i comandi touch, la modalità Ambient e la compatibilità con assistenti vocali in un unico prodotto versatile.

Gli LG TONE Free T90S sono auricolari wireless di fascia premium che combinano tecnologia audio avanzata e funzionalità innovative. Dotati di Dolby Atmos con Head Tracking e tuning MERIDIAN, offrono un suono spaziale coinvolgente, mentre la cancellazione attiva del rumore ANC vi isola dai disturbi esterni. La caratteristica distintiva è il sistema UVnano+ che igienizza automaticamente gli auricolari nella custodia tramite raggi UV. Con certificazione IPX4, autonomia fino a 36 ore totali e controlli touch intuitivi, sono compatibili con iOS e Android.

