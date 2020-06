LG Velvet arriva in Italia, con un design ricercato

Finalmente ci siamo: LG Velvet si prepara a sbarcare ufficialmente nel mercato italiano. Si tratta di un dispositivo di fascia media che fa del design l’assoluto protagonista. Il brand ha infatti deciso di arricchire il suo catalogo con un dispositivo con delle buone specifiche tecniche e un aspetto estetico ricercato.

Dopo il suo lancio in altri mercati, LG presenterà lo smartphone anche in Italia durante una diretta che sarà trasmessa oggi alle 18:00. Il SoC scelto è Snapdragon 765G, che porta il 5G anche nella fascia media. Secondo alcune indiscrezioni, in Italia potrebbe non arrivare con 8 GB di RAM, bensì 6 GB. Ecco le specifiche tecniche complete:

SoC: Qualcomm Snapdragon 765G ;

; RAM: 6 GB ;

; Memoria interna: 128 GB (espandibile fino a 2 TB);

(espandibile fino a 2 TB); Display OLED da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+;

OLED da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+; Fotocamera posteriore: 48 MP, 8 MP e 5 MP;

Fotocamera frontale: 16 MP;

Batteria: 4.300 mAh ;

; Sistema operativo: Android 10;

Supporto per la penna Wacom Stylus.

La caratteristica senz’altro più interessante è il design: cornici sottili, bordi curvi e tre sensori fotografici posteriori disposti verticalmente (in ordine decrescente). Per quanto riguarda il prezzo, dovrebbe essere rivelato tra poche ore. L’articolo sarà prontamente aggiornato non appena arriveranno ulteriori dettagli in merito a quello che dovrebbe essere un vero e proprio punto di partenza per il brand.