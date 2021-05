LG venderà degli smartphone esclusivi ai propri dipendenti, tra cui anche il rollable!

La storia della divisione mobile di LG è giunta ad un triste epilogo all’inizio del mese di aprile, con un annuncio che ha lasciato un grande vuoto nei cuori di chi ha avuto la fortuna di seguire l’evoluzione dei telefoni (prima cellulari e poi smartphone) dell’azienda sudcoreana.

Secondo un recente rumor, l’azienda vorrebbe vendere alcuni degli smartphone mai giunti sul mercato ai propri dipendenti a prezzo scontato e tra questi c’è anche il primo smartphone con display arrotolabile che sarebbe potuto giungere nelle mani dei consumatori.

Prima dell’annuncio del suo ritiro dalle scene del mondo smartphone, LG stava lavorando ad alcuni interessanti terminali. Uno di questi smartphone quasi pronti e che non arriveranno mai sugli scaffali dei negozi è LG Velvet 2 Pro, conosciuto anche come LG Rainbow, e LG Rollable, annunciato con un video promozionale durante il CES di quest’anno.

LG Velvet 2 Pro sarebbe attualmente in vendita ad un pubblico ristretto. I dipendenti LG avrebbero infatti la possibilità di acquistare lo smartphone ad una cifra che si aggira intorno ai 170 dollari, una frazione del prezzo a cui il dispositivo sarebbe stato venduto ufficialmente. Tuttavia, come sottolinea il tweet di @FrontTron, ci sono alcuni compromessi da tenere bene a mente.

Le informazioni condivise sul social indicano una disponibilità limitata di 3000 smartphone in totale, con la quantità di prodotti acquistabili dal singolo dipendente fissata a massimo due unità. Il telefono riceverà solo sei mesi di supporto post-vendita e nessun aggiornamento software.

More info:

Pressure-sensitive touch sensor button for Volume and Power

2 official jelly case included

Waterdrop notch

Color:

Black (Glossy)

Beige (Glossy)

Bimetallic Bronze (Two-tone: Camera-Glossy, Back-Matte)

Lots of LG employees are interested to buy the last LG phone. https://t.co/VguMhlR9BD pic.twitter.com/PV03FuLllh

— Tron ❂ (@FrontTron) May 16, 2021