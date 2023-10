L'iPad pieghevole potrebbe arrivare molto prima del previsto

Apple sembra stia progettando di espandere la sua gamma di tablet introducendo un iPad pieghevole. Questa indiscrezione rappresenta un notevole cambiamento rispetto ai tradizionali iPad con schermi da 8,3 a 12,9 pollici.

Sebbene non si conosca ancora la dimensione esatta del display di questo nuovo dispositivo, si sa che Apple vuole competere con il Galaxy Z Fold di Samsung.

Secondo il rapporto di Digitimes, questo iPad pieghevole potrebbe entrare in produzione già alla fine del 2024, sebbene l'annuncio ufficiale potrebbe essere previsto solo per l'inizio del 2025.

Ciò significa che il suo debutto sul mercato potrebbe avvenire solo nel 2025. Il principale obiettivo di Apple sembra essere la creazione di un dispositivo pieghevole con una piega dello schermo il più impercettibile possibile, per competere con i dispositivi Samsung.

Alcuni ritengono che la commercializzazione di un iPad pieghevole con uno schermo privo di piega potrebbe richiedere più tempo, poiché i produttori di pannelli non hanno ancora trovato una soluzione completa a questo problema.

Inoltre, il rapporto menziona l'iPhone pieghevole come un potenziale futuro prodotto, anche se non ci sono dettagli specifici su quando o come verrà realizzato.

L'industria dei dispositivi pieghevoli sta vivendo una crescita costante e Apple potrebbe cercare di capitalizzare su questa tendenza. Il rapporto cita anche un sondaggio in cui Apple è stata classificata come la seconda marca preferita per i dispositivi pieghevoli negli Stati Uniti, suggerendo che esiste un interesse significativo per questo tipo di prodotti tra i consumatori.

In sintesi, Apple sembra lavorare intensamente su un iPad pieghevole con l'obiettivo di introdurre sul mercato un dispositivo concorrente con il Galaxy Z Fold di Samsung. Tuttavia, non ci sono ancora informazioni concrete sulla dimensione del display o sulla data di lancio prevista.

La casa di Cupertino potrebbe anche esplorare la possibilità di un iPhone pieghevole in futuro ma i dettagli su questo dispositivo si limitano a una serie di indiscrezioni e brevetti che si susseguono, oramai, da anni.