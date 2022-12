Dopo la presentazione della serie iPhone 14 avvenuta a settembre, per Apple è già tempo di pensare ai prossimi dispositivi che andranno a sostituire gli attuali top di gamma nel 2023, ovvero gli iPhone 15. Alcune indiscrezioni sono già circolate nelle scorse settimane, in particolare si è parlato di un nuovo iPhone 15 Ultra che potrebbe prendere il posto del modello Pro Max che accompagna gli iPhone da un paio di generazioni.

Proprio riguardo l’iPhone 15 Ultra, che sappiamo potrebbe avere delle caratteristiche esclusive ed eccellenti in termini di funzionalità e materiali costruttivi, nelle ultime ore è circolata un’indiscrezione che non farà felice chi aveva iniziato a strizzare l’occhio per accaparrarselo il prossimo anno. Infatti, si parla di un aumento significativo del prezzo rispetto all’iPhone 14 Pro Max, addirittura di un valore compreso tra il 9% e il 18% in più, portandolo ad essere molto più costoso rispetto a quello attuale. Nello specifico, il prezzo base potrebbe aggirarsi tra i 1199$ e 1299$ (in Europa i prezzi sono ancora maggiori al netto del cambio dollaro-euro).

L’aumento del prezzo non è da attribuire esclusivamente ad Apple, ad incidere sono diversi fattori come il forte aumento del costo dei componenti elettronici e la crisi economica globale con conseguente aumento dei costi di tutte le materie prime. In generale nel 2023 potremmo veder lievitare il costo di molti smartphone, soprattutto quelli di fascia alta.

Tuttavia, Apple vuole comunque differenziarsi dalla concorrenza offrendo un prodotto dalle caratteristiche mai viste prima su uno smartphone e potrebbe farlo offrendo proprio un iPhone 15 Ultra come fatto già con Apple Watch Ultra costruito in titanio; proprio riguardo a questo accostamento si parla anche di una colorazione unica in titanio esattamente come l’Apple Watch Ultra. Non è ancora chiaro se questo dispositivo sostituirà il modello Pro Max o andrà ad affiancarsi agli eventuali iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

La data di lancio è ancora molto lontana, attualmente si parla di indiscrezioni che, seppur affidabili, vanno prese con la giusta cautela. Sicuramente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi i rumor diventeranno sempre più insistenti, noi come al solito non mancheremo di aggiornarvi.