Il sogno di moltissimi appassionati del mondo Apple è realtà: iPhone V è il primo smartphone pieghevole con hardware Apple. C’è solo un piccolo problema, non è stata l’azienda Californiana a produrlo e non potete comprarlo…

A realizzare questo fantastico prototipo di iPhone pieghevole è stato uno YouTuber cinese. Il progetto ha previsto un enorme sforzo di progettazione ed ingegneria che ha portato alla nascita del primo melafonino pieghevole: iPhone V.

Per raggiungere il proprio scopo e rendere utilizzabile un iPhone che si può piegare a metà, lo YouTuber ha unito componenti di un iPhone X, un iPhone 13 e quelle di un Motorola Razr. Ci sono voluti molti tentativi per riuscire a trovare la giusta composizione di hardware per permettere la nascita di quello che a tutti gli effetti è il Frankenstein del mondo degli smartphone. Che fascino però!

L’iPhone pieghevole sotto la scocca monta una scheda madre Apple in quanto requisito necessario per l’esecuzione di iOS. Lo schermo è un OLED pieghevole mentre la cerniera è in stile Motorola Razr e permette allo schermo di piegarsi a goccia quando chiusa. In alto, sopra al display, sono perfettamente visibili i sensori necessari allo sblocco con riconoscimento del volto Face ID e la fotocamera frontale in un notch molto vistoso.

Ovviamente si tratta di un lavoro che possiamo definire “artigianale” e di questo bellissimo iPhone V esiste al mondo solamente un esemplare, quello costruito con maestria dallo YouTuber.

Apple sta da tempo sperimentando con l’idea di un iPhone o un iPad in grado di piegarsi, almeno stando ai leak degli ultimi anni. Tuttavia sappiamo come l’azienda di Cupertino preferisca aspettare che la tecnologia maturi prima di esporsi e presentare la propria implementazione sul mercato.

Voi state aspettando il primo foldable di Apple o siete già in possesso di un dispositivo pieghevole?