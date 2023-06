Le autorità locali nella contea di Coffee, nel Tennessee, hanno rilevato un notevole aumento delle chiamate ai servizi di emergenza sanitaria durante il festival musicale Bonnaroo, a causa di numerosi iPhone che hanno interpretato erroneamente i movimenti effettuati dai relativi possessori.

Secondo quanto emerso, infatti, sarebbe la funzione Crash Detection, introdotta negli iPhone 14, negli iPhone 14 Pro e negli ultimi Apple Watch lo scorso anno, ad essere l’elemento determinante. Progettata per avvertire le autorità in caso di movimenti improvvisi e violenti, come incidenti, avrebbe mal interpretato alcuni segnali chiamando direttamente i soccorsi.

Il funzionamento è molto semplice; se l’utente non risponde a una richiesta di chiamata di emergenza sullo schermo entro 20 secondi (avviso difficile da notare nel caos di un concerto), il dispositivo contatta automaticamente i servizi di emergenza e condivide persino i dati sulla posizione in tempo reale. In risposta all’aumento delle chiamate, le autorità locali hanno inviato avvisi agli utenti della zona, incoraggiandoli a disattivare la funzione sui loro telefoni e smartwatch, almeno temporaneamente. “Ha ridotto la quantità di chiamate che stavamo ricevendo“, ha detto a WKRN il direttore del centro di comunicazione 911 della contea di Coffee Scott LeDuc . “Probabilmente lo ha ridotto dal 40 al 60 percento.”

Se da un lato la funzione può essere, senza dubbio, rilevante in termini di sicurezza, dall’altro siamo sicuri che dovrebbe quanto meno poter identificare la tipologia di movimenti o quanto meno interpretare, cronologicamente, i fatti avvenuti per comprendere se si tratti davvero di una emergenza.