Apple ha recentemente annunciato l’introduzione di diverse funzioni di accessibilità innovative che saranno disponibili nel corso dell’anno. Queste funzioni sono progettate per migliorare l’accessibilità cognitiva, vocale e visiva e testimoniano l’impegno di Apple nel rendere la tecnologia accessibile a tutti.

Una delle funzioni chiave è Assistive Access, che mira ad alleggerire il carico cognitivo degli utenti con disabilità. Riducendo le app e le esperienze alle loro caratteristiche essenziali, Assistive Access permette alle persone di navigare nell’iPhone e nell’iPad con maggiore facilità e indipendenza. L’interfaccia comprende pulsanti ad alto contrasto, etichette di testo grandi e layout personalizzabili, che rispondono a diverse preferenze visive e stili di comunicazione. Questa funzione è stata sviluppata con il feedback delle persone con disabilità cognitive e dei loro fidati sostenitori, per garantire che risponda alle loro esigenze specifiche e migliori le loro esperienze quotidiane.

Live Speech è un’altra notevole aggiunta all’arsenale di Apple per l’accessibilità. Con Live Speech, gli utenti che non possono parlare o che hanno perso la capacità di parlare possono digitare ciò che vogliono dire e il dispositivo lo pronuncerà ad alta voce durante le telefonate, le conversazioni FaceTime e persino le interazioni di persona. In questo modo, gli utenti possono partecipare attivamente alle conversazioni e confrontarsi con i propri cari. Inoltre, Live Speech consente agli utenti di salvare le frasi usate più di frequente per comunicare in modo rapido e pratico. Questa funzione mira a supportare milioni di persone in tutto il mondo.

Per le persone che rischiano di perdere la capacità di parlare, Personal Voice offre una soluzione semplice e sicura. Leggendo una serie di messaggi di testo e registrando 15 minuti di audio, l’utente può creare una voce sintetizzata che gli assomiglia. Questa funzione utilizza l’apprendimento automatico sul dispositivo per mantenere la privacy dell’utente e si integra perfettamente con Live Speech, consentendo agli utenti di comunicare con la loro Personal Voice. La voce personale ha un valore immenso per chi è affetto da patologie come la SLA, in quanto consente di mantenere un senso di identità e di continuare a comunicare con gli altri utilizzando la propria voce.

Oltre alle funzioni di accessibilità cognitiva e vocale, Apple ha introdotto Point and Speak per assistere gli utenti non vedenti o ipovedenti. Questa funzione combina le capacità della fotocamera del dispositivo, dello scanner LiDAR e dell’apprendimento automatico sul dispositivo per aiutare gli utenti a interagire con oggetti fisici dotati di etichette di testo. Ad esempio, gli utenti possono puntare il dito sulla pulsantiera di un microonde e il dispositivo annuncerà il testo di ogni pulsante. Point and Speak è integrato nell’app Lente di ingrandimento e funziona perfettamente con altre funzioni di accessibilità come VoiceOver, People Detection, Door Detection e Image Descriptions. Questo permette alle persone con disabilità visive di navigare e interagire con l’ambiente fisico in modo più efficace.

Queste nuove funzioni di accessibilità evidenziano il costante impegno di Apple per l’inclusività e per garantire che i suoi prodotti siano accessibili a tutti gli utenti. Grazie alla stretta collaborazione con le comunità di disabili e all’integrazione dei loro feedback, Apple ha sviluppato funzioni che hanno un impatto significativo sulla vita delle persone. Queste innovazioni offrono alle persone con disabilità l’opportunità di comunicare, connettersi e interagire con il mondo in modi nuovi e significativi.

Tim Cook, CEO di Apple, ha espresso il suo entusiasmo per le nuove funzioni, dichiarando: “In Apple abbiamo sempre creduto che la migliore tecnologia sia quella costruita per tutti”. Sarah Herrlinger, senior director di Global Accessibility Policy and Initiatives di Apple, ha sottolineato l’importanza del feedback degli utenti e della diversità, affermando: “Queste funzioni rivoluzionarie sono state progettate tenendo conto del feedback dei membri delle comunità di disabili in ogni fase del processo, per supportare un insieme diversificato di utenti e aiutare le persone a connettersi in modi nuovi“.

L’annuncio di queste funzioni di accessibilità coincide con il Global Accessibility Awareness Day, che Apple celebra lanciando nuove funzioni, collezioni curate e sessioni informative in tutto il mondo. L’impegno di Apple per l’accessibilità si estende anche al di là del software, in quanto offre anche SignTime, un servizio che mette in contatto i clienti con interpreti del linguaggio dei segni, e organizza sessioni informative nei suoi negozi per istruire i clienti sulle funzioni di accessibilità.

Le nuove funzioni di accessibilità di Apple rappresentano un passo significativo verso la creazione di un panorama tecnologico più inclusivo e accessibile. Rispondendo alle diverse esigenze delle persone con disabilità, Apple permette loro di sfruttare la tecnologia al massimo delle sue potenzialità. Queste funzioni non solo migliorano l’esperienza dell’utente, ma permettono alle persone di comunicare, connettersi e partecipare pienamente alla società.