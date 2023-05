Apple ha recentemente ottenuto un brevetto per uno display foldable il cui punto di forza è la possibilità di auto-riparare la zona della piega. Ciò significa che il rischio di danneggiare lo schermo pieghevole per errore sarà enormemente ridotto.

Il mercato degli smartphone con schermo pieghevole ha registrato una rapida crescita negli ultimi due anni. Tuttavia, un grosso problema dei foldable è rappresentato dalle evidenti pieghe che questi gadget tech presentano. I marchi di telefonia, di conseguenza, stanno cercando da tempo una risposta al problema.

Il sito PatentlyApple ha scovato un nuovo brevetto dell’azienda di Cupertino depositato presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) che tratta proprio di questo argomento.

Durante il funzionamento di uno smartphone pieghevole, lo strato di copertura del display può naturalmente graffiarsi, mentre il display sotto di esso può danneggiarsi irreparabilmente. Per migliorare l’estetica del prodotto ed evitare danni al pannello è auspicabile ridurre al minimo la presenza di tali difetti. Per contribuire a ridurre il numero di graffi o altre imperfezioni in uno strato di protezione del display pieghevole, quest’ultimo può includere questo strato di materiale autorigenerante. Lo strato di materiale autorigenerante può essere esteso a tutta lo copertura del display o solo nella regione flessibile.

La riparazione automatica dei danni, sempre stando al brevetto, può avvenire nello strato di materiale autorigenerante anche senza essere sollecitata (ad esempio, quando il rivestimento autorigenerante viene danneggiato, il materiale può riempire il graffio anche senza un intervento esterno). In alternativa, l’autorigenerazione può essere avviata o accelerata da calore, luce, corrente elettrica o altri tipi di stimoli esterni.

Quando si sceglie di utilizzare il calore come stimolo per il processo di autorigenerazione, lo strato di copertura del display può includere conduttori trasparenti che formano uno strato riscaldante nella copertura del pannello pieghevole. Lo strato riscaldante può essere utilizzato per generare calore in risposta all’input dell’utente, secondo un programma predeterminato o quando il dispositivo elettronico è in carica.

Fonte: PatentlyApple

Questa soluzione innovativa che prevede materiali compositi ad alta tecnologia potrebbe allungare la durata di vita dei prodotti pieghevoli dell’azienda californiana, portandoli un passo avanti alla concorrenza diretta.

Apple non sarà la prima a portare sul mercato un dispositivo con schermo pieghevole, tuttavia lo farà solamente quando si sentirà sicura di aver preparato un prodotto duraturo ed affidabile, come da tradizione.