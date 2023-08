Nelle premiazioni di quest’anno degli iPhone Photography Awards, è emerso che i vecchi iPhone sono ancora perfettamente in grado di fare miracoli fotografici.

Gli esiti della sedicesima edizione del concorso fotografico annuale di Apple sono finalmente disponibili, e le sorprese riguardo ai modelli di iPhone che si sono imposti sono molteplici.

Fonte: ZDNet

Gli appassionati di fotografia e possessori di iPhone o iPad provenienti da tutto il mondo hanno partecipato all’ultima versione degli iPhone Photography Awards. I vincitori sono stati annunciati questa settimana e gli scatti vincenti vi faranno rivalutare le reali potenzialità della fotocamera dei vostri dispositivi Apple.

Gli iPhone Photography Awards vengono organizzati annualmente sin dal lancio del primo iPhone nel 2007 e si articolano in 14 categorie, tra cui astratto, paesaggio urbano, ritratto e natura. I partecipanti possono sottoporre qualsiasi foto scattata con un iPhone o iPad, purché sia di loro proprietà, non sia stata precedentemente pubblicata e non sia stata modificata tramite software di elaborazione desktop. Le foto possono essere ritoccate sull’iPhone utilizzando qualsiasi app iOS come Adobe Lightroom, Photoshop o InShot.

Al vincitore della competizione viene assegnato il titolo di Fotografo dell’Anno IPPA, con il primo premio che consiste in un iPad Air, mentre i successivi tre classificati si aggiudicano ciascuno un Apple Watch Series 3.

Tra i vincitori di quest’anno troviamo degli scatti ottenuti con modelli di smartphone Apple che vanno da iPhone 8 fino ad iPhone 13 Pro. In nessuna delle categorie è ancora apparso il più recente iPhone 14 anche se siamo già molto vicini al lancio di iPhone 15. Questo dimostra come, alla fine dei conti, non serva lo smartphone più nuovo e costoso per ottenere delle foto in grado di vincere un concorso, ma ciò è possibile anche con un vecchio compagno affidabile. Alla fine, è il fotografo che fa la differenza, anche se le capacità tecniche della “macchina fotografica” possono venire in aiuto e sbloccare nuove opportunità creative.

Le iscrizioni sono ora aperte per la selezione del 2024 degli iPhone Photography Awards. I potenziali partecipanti possono sottoporre le proprie foto e pagare la quota di iscrizione entro il 31 marzo 2024.