“Ci sono momenti in cui tutto quello che vorresti scrivere è una parolaccia” così ha esordito Craig Federighi, Software Chief di Apple, per annunciare che con iOS 17 gli iPhone impareranno a dire le parolacce.

La novità è legata a dei cambiamenti al correttore automatico della tastiera, che ora sfrutterà l’intelligenza artificiale e riuscirà a predire meglio le parole (o le frasi) che vorrete usare. Con il tempo l’intelligenza artificiale imparerà le parole che usate di più, comprese le parolacce.

Il modello IA usato non è una novità: si tratta di Transformer e risale al 2017. Viene usato molto spesso per sintetizzare documenti, generare musica, classificare gli oggetti nelle immagini e perfino analizzare proteine.

Insegnare le parolacce al vostro iPhone non è certo l’unica cosa che potrete fare con iOS 17: la nuova versione del sistema operativo introduce un’app Diario integrata, una nuova modalità “comodino” che si attiva quando l’iPhone è in orizzontale e in carica, la funzione “Poster” che cambia le schede contatti e tanto altro ancora. Vi abbiamo parlato di queste e di tutte le altre novità nel nostro articolo dedicato.