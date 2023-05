Xiaomi ha presentato oggi a Milano durante l’evento di lancio europeo “Discover Xiaomi 2023” una serie di nuovi prodotti AIoT progettati per migliorare l’esperienza smart all’interno e all’esterno delle abitazioni.

Tra le novità annunciate, spiccano quattro nuovi modelli di aspirapolvere robotici: Xiaomi Robot Vacuum E10, S10, E12, S12, S10+ e X10, insieme al Xiaomi Air Fryer Pro 4L, lo scooter elettrico Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite e il tablet Xiaomi Pad 6.

“Da sempre Xiaomi mette al centro i propri utenti fornendo dispositivi che puntano a migliorare la loro vita quotidiana, offrendo la migliore tecnologia e un’esperienza sempre più facile e coinvolgente. Con questi nuovi prodotti rinnoviamo il nostro impegno nel portare innovazione e qualità nel settore, continuando ad ampliare la nostra offerta e ad ottimizzare il portfolio prodotti in tutta l’Europa Occidentale“, ha affermato Ou Wen, General Manager Xiaomi Western Europe.

Per una casa sempre pulita in modo efficiente

Nel contesto delle attività domestiche, sempre più persone desiderano soluzioni di pulizia veloci e in grado di essere controllate tramite smartphone. Xiaomi ha quindi introdotto sul mercato europeo quattro nuovi modelli di aspirapolvere robotici: Xiaomi Robot Vacuum X10, S10+, S12 ed E12, con due versioni aggiuntive, Xiaomi Robot Vacuum S10 ed E10, specificamente pensate per il mercato italiano. Questa gamma completa di prodotti offre una scelta adatta a diverse esigenze, garantendo una fascia di prezzo accessibile a tutti.

I nuovi modelli di Xiaomi Robot Vacuum presentano caratteristiche avanzate che li rendono ancora più intelligenti e facili da utilizzare. Il Xiaomi Robot Vacuum X10, l’ultimo arrivato della linea di aspirapolvere robot di Xiaomi, è dotato di una batteria da 5200mAh che garantisce fino a 180 minuti di autonomia alla massima potenza di aspirazione con una sola carica. Inoltre, grazie alla stazione base intelligente, è in grado di pulire in modo efficiente qualsiasi tipo di pavimento, offrendo una potenza di aspirazione di 4000Pa.

La serie S dei Xiaomi Robot Vacuum, composta da modelli come il Xiaomi Robot Vacuum S10+, S10 ed S12, utilizza la tecnologia LDS per pianificare percorsi di pulizia efficienti, indipendentemente dalle dimensioni e dalla disposizione della casa. Per coloro che cercano un design sottile senza compromettere la potenza di aspirazione, Xiaomi offre il Xiaomi Robot Vacuum E10 ed E12, che consentono un facile accesso anche sotto divani e letti.

Tutti i nuovi modelli di aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum sono certificati da TÜV Rheinland, garantendo la tutela della privacy degli utenti.

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, i nuovi Xiaomi Robot Vacuum sono già disponibili a partire da oggi, 22 maggio, dalle ore 13:00. Il modello Xiaomi Robot Vacuum E10 può essere acquistato su Mediaworld e Unieuro al prezzo consigliato di 239,99 euro. Tuttavia, per coloro che desiderano approfittare di un’offerta speciale, sarà possibile acquistarlo al prezzo di 189,99 euro dal 22 al 28 maggio.

Il modello Xiaomi Robot Vacuum E12 è disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 239,99 euro, ma durante l’offerta early bird, che va dal 22 al 28 maggio, potrà essere acquistato a soli 179,99 euro.

Per quanto riguarda i modelli Xiaomi Robot Vacuum S10, S12 e S10+, sono disponibili rispettivamente su Unieuro, Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia. I prezzi consigliati sono di 359,99 euro per il S10 e per il S12 e 449,99 euro per il S10+. Tuttavia, durante l’offerta early bird, che va dal 22 al 28 maggio, i prezzi saranno rispettivamente di 279,99 euro, 269,99 euro e 399,99 euro.

Infine, il modello di punta, Xiaomi Robot Vacuum X10, sarà disponibile su Amazon e Mediaworld al prezzo consigliato di 599,99 euro. Durante l’offerta early bird, sarà possibile acquistarlo a soli 449,99 euro nello stesso periodo.

Monopattini elettrici per ogni esigenza

Dopo il successo dei modelli Pro e Ultra, la serie Xiaomi Scooter 4 si arricchisce di due versioni che offrono un’esperienza di guida potenziata e uno stile accattivante.

Il Xiaomi Electric Scooter 4 è dotato di un potente motore da 600W, in grado di raggiungere una velocità massima di 20km/h. Con una capacità della batteria di 7.650mAh, questo scooter può coprire distanze fino a 35km con una sola carica. Inoltre, può affrontare agevolmente pendenze fino al 16%. Per quanto riguarda il Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, presenta un motore da 300W e una capacità della batteria di 5.200mAh, che garantisce un’autonomia di 20km.

La sicurezza è una priorità per Xiaomi, e entrambi i modelli sono dotati di sistemi di frenata avanzati. Il Xiaomi Electric Scooter 4 Lite è equipaggiato con un freno a tamburo sulla ruota posteriore e il sistema E-ABS sulla ruota anteriore, riducendo la distanza di frenata e garantendo una maggiore sicurezza durante la guida. Il Xiaomi Electric Scooter 4, invece, dispone di un freno a disco a doppia azione migliorato sulla ruota posteriore, offrendo un controllo ottimizzato durante la frenata.

Entrambi i modelli possono essere collegati all’app Xiaomi Home tramite Bluetooth, consentendo agli utenti di controllare la velocità e la carica in tempo reale, aggiornare il firmware e monitorare i dati di guida per un’esperienza personalizzata.

I nuovi Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite sono disponibili sul mercato italiano rispettivamente al prezzo di 549,99 euro e 449,99 euro. Tuttavia, Xiaomi offre un’opportunità speciale per coloro che vogliono acquistare i nuovi scooter a un prezzo vantaggioso. Dal giorno di lancio fino al 4 giugno, il Xiaomi Electric Scooter 4 sarà disponibile al prezzo early bird di 499,99 euro presso i rivenditori Mediaworld, Unieuro, Euronics e Amazon. Allo stesso modo, il Xiaomi Electric Scooter 4 Lite potrà essere acquistato al prezzo early bird di 399,99 euro presso Mediaworld, Unieuro, Euronics, Amazon, Expert e Trony.

La friggitrice elettrica diventa più capiente

Oltre alle aspirapolvere robot e agli scooter elettrici, Xiaomi presenta anche il nuovo Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L, la versione evoluta del suo popolare modello da 3,5L. Questa nuova versione offre uno spazio maggiore per la cottura di deliziose ricette salutari, con oltre 100 opzioni tra cui scegliere sull’app Xiaomi Home. Il design minimale ed elegante si combina con un pratico schermo OLED e il controllo vocale integrato con l’assistente Google. Inoltre, una finestra trasparente nella parte anteriore permette di monitorare comodamente lo stato di doratura dei cibi in tempo reale.

Il Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L è disponibile presso i rivenditori Unieuro, Expert, Mediaworld, Amazon e Xiaomi Store Italia al prezzo di 159,99 euro.

Xiaomi Pad 6 si presenta, ma arriverà tra un po’

Xiaomi Pad 6 si distingue per un design unibody più sottile e leggero rispetto alla versione precedente, offrendo un aspetto elegante con rifiniture in alluminio.

Una delle caratteristiche più interessanti del Xiaomi Pad 6 è il suo schermo LCD LTPS da 11,3 pollici, con una risoluzione WQHD+. Inoltre, il dispositivo supporta un refresh rate fino a 144Hz, offrendo un’esperienza fluida e senza sfarfallii durante l’utilizzo. Il supporto per Dolby Vision e HDR10 assicura una resa dei colori di alto livello.

Sotto il cofano, Xiaomi Pad 6 è alimentato dal potente processore Snapdragon 870, garantendo prestazioni elevate e un’esperienza senza ritardi. Questo processore offre una potenza di elaborazione sufficiente per soddisfare le esigenze di multitasking e l’utilizzo di applicazioni intensive.

Xiaomi Pad 6 è dotato di una fotocamera principale da 13 MP e una fotocamera frontale da 8 MP. Con queste fotocamere gli utenti potranno catturare foto e registrare video con dettagli nitidi e colori vivaci.

Per quanto riguarda l’audio, Xiaomi Pad 6 offre un’esperienza coinvolgente grazie ai quattro speaker. Inoltre, con la tecnologia Dolby Atmos, gli utenti potranno godere di un suono immersivo che arricchisce l’esperienza audiovisiva complessiva.

La batteria da 8.840mAh del Xiaomi Pad 6 offre un’autonomia eccezionale, consentendo fino a 16 ore di riproduzione video continua. Inoltre, il supporto per la ricarica rapida da 33W garantisce una ricarica veloce e pratica.

Per quanto riguarda la connettività, Xiaomi Pad 6 è dotato di una porta USB 3.2 Gen 1, che consente un trasferimento di file rapido fino a 5 Gbps. Inoltre, supporta l’uscita video in 4K a 60 fps, offrendo una connessione fluida con altri dispositivi e facilitando il trasferimento di contenuti multimediali.

Per rendere l’esperienza ancora più smart, Xiaomi offre anche la seconda generazione di Xiaomi Smart Pen e la Xiaomi Pad 6 Keyboard. Questi accessori consentono agli utenti di lavorare in modo più comodo e produttivo, di prendere appunti in università o di disegnare all’aperto.

Il Xiaomi Pad 6 sarà disponibile sul mercato europeo in tre varianti colore: Champagne, Gravity Grey e Mist Blue. Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, saranno svelati contestualmente all’inizio delle vendite.