Nel mondo degli smartphone, le anticipazioni sui futuri iPhone di Apple suscitano sempre un’attenzione straordinaria. Nonostante non sia ancora stato annunciato ufficialmente iPhone 15, si sta già iniziando a parlare di iPhone 16.

Sembra che Apple stia valutando l’uso di una tecnologia all’avanguardia per il display dell’iPhone 2024. Secondo un rapporto di The Elec, l’azienda di Cupertino starebbe considerando l’adozione di pannelli OLED con tecnologia MLA (Micro Lens Array).

Da quando è stato lanciato l’iPhone X, Samsung Display è stata il principale fornitore di pannelli OLED per tutti i modelli di iPhone di fascia alta. Questa partnership ha permesso ad Apple di offrire display di alta qualità con colori vividi e neri profondi, caratteristiche tipiche degli schermi OLED. E sembra che questa collaborazione continuerà anche il prossimo anno.

La tecnologia MLA è al centro dell’attenzione quando si tratta di migliorare le prestazioni degli schermi OLED. Questa innovativa tecnologia sfrutta uno strato con miliardi di lenti sopra lo schermo per ridurre le riflessioni interne e concentrare la direzione dell’emissione luminosa verso l’esterno. Il risultato? Una luminosità più elevata e un miglioramento dell’efficienza energetica.

Uno schermo di questo tipo è già stato utilizzato negli ultimi TV OLED di punta di LG.

Tuttavia, l’adozione di pannelli OLED con tecnologia MLA comporta alcune considerazioni importanti per Apple. In primo luogo, questi pannelli sono più costosi da produrre, il che potrebbe avere un impatto sui costi di produzione dei futuri iPhone. Inoltre, c’è il rischio di una riduzione della luminosità ai lati dello schermo quando si guarda da un angolo, il che potrebbe limitare gli angoli di visione.

Una nota interessante è che, nonostante la continua collaborazione con Samsung Display, Apple sta cercando di sviluppare e produrre i propri schermi Micro LED per i futuri iPhone. Questo è parte del piano di Apple per ridurre la sua dipendenza dai fornitori come Samsung Display e LG Display.

Apple dovrà pesare attentamente i vantaggi e gli svantaggi prima di prendere una decisione definitiva. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi su questo fronte che promette di regalarci display ancora più brillanti ed efficienti.