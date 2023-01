Sin da quando gli smartphone sono diventati i nostri compagni di vita quotidiana, la ricerca del dispositivo perfetto da acquistare è diventata una vera e propria crociata, soprattutto considerando l’enorme quantità di prodotti disponibili sul mercato.

Questo “Santo Graal” della tecnologia è lontano dall’esistere, tuttavia, in quanto ogni utente ha esigenze e preferenze diverse che spesso possono contrastare tra di loro. Come scegliere quindi lo smartphone perfetto? Lo abbiamo chiesto a ChatGPT!

Ho iniziato quest’avventura con una domanda molto semplice posta al chat-bot di OpenAI: “Quale sarebbe secondo te lo smartphone perfetto?“. Come prevedibile, l’AI non si è sbilanciata verso un nome o un modello (ricordiamo anche che ChatGPT è addestrata utilizzando dati che arrivano fino al 2021) ma si è mantenuta estremamente generica.

“Non esiste uno smartphone perfetto perché le esigenze e i gusti delle persone variano. Tuttavia, uno smartphone che offre una buona durata della batteria, una fotocamera di alta qualità, una memoria espandibile, una buona ricezione del segnale e un prezzo ragionevole sarebbe considerato un’ottima scelta per molti utenti. Inoltre, dipende dalle preferenze delle persone, alcuni preferiscono uno smartphone con un grande schermo, altri preferiscono uno più piccolo, alcuni preferiscono un sistema operativo come Android, altri preferiscono iOS“.

Cercando di andare molto più diretto al sodo della questione, ho voluto chiedere all’intelligenza artificiale quale sarebbe lo smartphone perfetto per lei. Con mia estrema sorpresa, ChatGPT non ha provato ad impersonificare un essere umano e non si è sbilanciata su delle preferenze precise in quanto ovviamente non può utilizzare uno smartphone. Ha però esposto una serie di importanti elementi da tenere a mente quando si deve decidere quale prodotto acquistare.

“Come modello AI, non ho la capacità di avere preferenze o di utilizzare uno smartphone, quindi non posso rispondere a questa domanda. Tuttavia, posso dirti che uno smartphone perfetto per molti utenti potrebbe avere le seguenti caratteristiche: Un’elevata durata della batteria per garantire che lo smartphone possa essere utilizzato per tutto il giorno senza dover essere ricaricato.

Una fotocamera di alta qualità per scattare foto e video nitidi e dettagliati.

Una memoria espandibile per archiviare più file e applicazioni.

Una buona ricezione del segnale per una connessione stabile e veloce.

Un prezzo ragionevole per offrire un buon rapporto qualità-prezzo.

Un display con una risoluzione elevata e una densità di pixel elevata per una visione nitida e dettagliata.

Una protezione contro acqua e polvere per evitare danni accidentali.

Una buona configurazione hardware per garantire un’esperienza fluida e veloce. Naturalmente, potrebbero esserci altre caratteristiche che alcune persone potrebbero considerare importanti, come ad esempio una grandezza dello schermo, la presenza di un jack audio, la possibilità di espandere la memoria o la presenza di una determinata tecnologia di riconoscimento delle impronte digitali o del volto”.

Già arrivati a questo punto abbiamo tra le mani una prima linea guida che vi può aiutare a scegliere al meglio uno smartphone adatto alle vostre esigenze, ma perché fermarsi qui? Andando nel dettaglio di ogni categoria, l’AI è stata in grado di restituire degli interessanti consigli che si possono applicare nel mondo reale.

Da qui in avanti vogliamo sottolineare che, in modo analogo a come potrebbe rispondere un “amico esperto in materia”, chat GPT ha sempre esordito con la frase “dipende dalle preferenze dell’utente e dall’uso che si fa dello smartphone“, che noi abbiamo redatto per evitare inutili ripetizioni. Ad ogni modo il bot non si è limitato a rimbalzare le richieste ma ha provato a guidarci verso la scelta di alcune caratteristiche tecniche ideali secondo le proprie conoscenze.

Di che materiali deve essere fatto?

“Potrei cercare uno smartphone fatto di materiali di qualità che garantiscano durabilità e resistenza. Corpo in metallo o vetro: il metallo e il vetro sono materiali resistenti e durevoli che possono proteggere lo smartphone da urti e cadute. Inoltre, il vetro può anche conferire un design elegante e premium allo smartphone.

Cornici in ceramica o lega di metalli: le cornici in ceramica o lega di metalli sono più resistenti rispetto ad altri materiali e possono anche conferire un aspetto premium allo smartphone.

Schermo protetto con vetro Gorilla Glass o altri materiali resistenti agli urti: questi materiali possono proteggere lo schermo dai danni causati da cadute o urti accidentali“.

ChatGPT ha optato per quello che potremmo definire uno smartphone premium, l’unico appunto che possiamo fare è che il vetro non è necessariamente il materiale più resistente per evitare danni da caduta. È più probabile che uno smartphone in vetro si rompa cadendo rispetto ad uno in policarbonato (plastica), tuttavia gli smartphone in vetro sono decisamente più eleganti e premium, oltre a resistere meglio all’usura del tempo ed ai graffi.

Oppo Find X5 Pro ha un corpo realizzato in ceramica

Display

“Alcune caratteristiche che potrebbero essere considerate importanti in un display per smartphone ideale sono: Risoluzione: maggiore è la risoluzione, maggiore sarà la nitidezza e i dettagli del display.

Densità di pixel: una maggiore densità di pixel (come ad esempio 400 ppi o più) consente di visualizzare immagini più nitide e dettagliate.

Dimensioni: le dimensioni del display dipendono dalle preferenze dell’utente, alcune persone preferiscono uno schermo più grande per una migliore visione dei contenuti, mentre altri preferiscono uno più piccolo per una maggiore maneggevolezza.

Tecnologia: alcune tecnologie di display, come AMOLED o IPS, offrono colori più vivaci e neri più profondi rispetto ad altre.

Luminosità: una maggiore luminosità del display consente una migliore visibilità all’aperto o in ambienti luminosi.

Protezione: una protezione contro i danni accidentali, come Gorilla Glass o altri tipi di vetro resistente, può aiutare a proteggere il display. In generale, i display AMOLED sono considerati come i migliori, perché offrono colori più vivaci, neri più profondi e una maggiore efficienza energetica rispetto agli IPS LCD“.

Niente da aggiungere qui, ChatGPT è riuscito a riassumere perfettamente tutto ciò che può essere importante nella scelta di un display per smartphone. Aggiungerei solo che la densità di pixel di 400 ppi o superiore è ovviamente ideale, tuttavia esistono smartphone con valori minori che hanno comunque un ottimo display pur mantenendo basso il costo complessivo.

Lo schermo di RedMagic 8 Pro è praticamente senza bordi e dalle specifiche premium.

Batteria

“Una capacità di batteria superiore a 4000mAh sarebbe considerata una buona capacità per uno smartphone. Ciò significa che lo smartphone potrebbe durare per tutto il giorno con un utilizzo moderato senza dover essere ricaricato. Alcuni smartphone attualmente in commercio hanno una capacità di batteria ancora maggiore, superiore a 5000mAh, che offrono una durata ancora più lunga, ma ovviamente dipende dalle caratteristiche hardware e software del dispositivo“.

Come dargli torto? Al giorno d’oggi uno smartphone con una batteria superiore a 4000mAh, se non estremamente energivoro, è perfettamente utilizzabile senza troppi problemi. I top di gamma che sono in grado di sprigionare maggiore potenza hanno (quasi) tutti una batteria da almeno 5000mAh ed anche questo dato è decisamente utile per orientarsi tra i vari prodotti sugli scaffali dei negozi. ChatGPT ha comunque poi specificato:

“È importante notare che la capacità della batteria non è l’unico fattore che determina la durata della batteria, anche la ottimizzazione del sistema operativo, l’utilizzo delle app e delle impostazioni di risparmio energetico sono importanti per prolungare la durata della batteria“.

Altro consiglio azzeccatissimo! La capacità di una batteria non è l’unico fattore da tenere a mente quando si valuta l’autonomia di un prodotto. L’ottimizzazione del software e, soprattutto, il tipo di hardware sono due fattori che possono fare la differenza. Certo, è importante conoscere anche la velocità di ricarica e se il dispositivo supporta la ricarica wireless.

Alcuni smartphone si ricaricano addirittura a 120W!

Hardware

A questo punto abbiamo voluto farci aiutare nella scelta dell’hardware dello smartphone, siccome era stato nominato dal chat-bot. Siamo partiti dalla richiesta del SoC ideale.

“Alcuni dei SoC (System on a Chip) più avanzati e potenti attualmente disponibili sul mercato sono prodotti da Qualcomm, Samsung e MediaTek. Qualcomm Snapdragon: è uno dei più diffusi e popolari SoC per gli smartphone, offre un’eccellente performance, una buona durata della batteria, e supporta una varietà di tecnologie avanzate come il 5G, l’IA, e la fotocamera ad alte prestazioni.

Samsung Exynos: utilizzato principalmente sui dispositivi Samsung, questo SoC offre un’eccellente performance e una buona durata della batteria, supporta anche la tecnologia 5G e l’IA.

MediaTek Helio: questo SoC è utilizzato principalmente su dispositivi di fascia medio-bassa, offre un buon equilibrio tra performance e costo. In generale, i SoC di Qualcomm e Samsung sono considerati tra i migliori in termini di prestazioni, mentre i SoC MediaTek sono considerati tra i migliori in termini di rapporto prestazioni-prezzo. Tuttavia, la scelta del SoC dipende dalle esigenze specifiche dell’utente e dalle preferenze personali“.

Qui ci sono però delle inesattezze e delle precisazioni da fare. Per quanto sia vero che qui in occidente i prodotti Qualcomm siano i più diffusi, tecnicamente è MediaTek a dominare il mercato globale per quanto riguarda la spedizione di SoC. Inoltre MediaTek negli ultimi anni ha presentato delle soluzioni estremamente valide e competitive come i Dimensity serie 8000 e 9000, spesso scelti da alcuni brand per delle varianti dei propri top di gamma come Asus ROG Phone 6D.

Certo, non è però il marchio del chip a fare la differenza in termini assoluti. Il processo produttivo, la potenza di CPU e GPU, l’efficienza energetica e la presenza di acceleratori dedicati come NPU o Media Engine ed infine le capacità di elaborazione delle foto sono tutti fattori da tenere a mente.

Scelto il tipo di SoC che si desidera, c’è un’altra scelta importante da fare: la quantità di memoria, sia interna che RAM.

“Uno smartphone con almeno 64GB di memoria interna sarebbe considerato una buona scelta per la maggior parte degli utenti. Ciò garantirebbe che ci sia abbastanza spazio per archiviare foto, video, musica, app e altri file senza dover eliminare frequentemente i contenuti per liberare spazio. Alcuni smartphone offrono anche la possibilità di espandere la memoria tramite schede microSD, il che può essere un’ottima opzione per gli utenti che necessitano di più spazio di archiviazione. Per quanto riguarda la memoria RAM, uno smartphone con almeno 4GB di memoria RAM sarebbe considerato una buona scelta per la maggior parte degli utenti. Ciò garantirebbe che lo smartphone possa gestire più app in background e offrire un’esperienza utente fluida. Al giorno d’oggi, molti smartphone hanno memoria RAM da 8GB o addirittura 12GB, questo garantisce una performance ancora più fluida e veloce“.

Nuovamente ChatGPT ha centrato il bersaglio. L’utente medio con 64GB di memoria interna e 4GB di memoria RAM potrebbe utilizzare lo smartphone senza alcun tipo di problema. Come ricorda l’AI, però, gli smartphone di fascia alta ormai hanno valori di RAM enormi e questo garantisce che tali smartphone non rimangano mai “a secco” e non debbano chiudere e ricaricare le applicazioni in continuazione durante il multitasking.

Fotocamere

Un punto davvero delicato nella scelta di uno smartphone e che per alcuni utenti (come il sottoscritto, N.d.R.) è forse quello più importante. Il bot ha riassunto al meglio quanto c’è da sapere a grandi linee per scegliere uno smartphone dalla grande fotocamera.

“Le fotocamere per smartphone sono diventate sempre più avanzate negli ultimi anni. Alcune caratteristiche che potrebbero essere considerate importanti quando si sceglie una fotocamera per uno smartphone sono: Risoluzione: maggiore è la risoluzione, maggiore sarà la nitidezza e i dettagli della foto.

Obiettivi: alcuni smartphone hanno più di un obiettivo, come un obiettivo grandangolare o un teleobiettivo, che offrono maggiore flessibilità per scattare foto con una gamma di lunghezze focali.

Apertura: un’apertura più grande (come f/1.8 o f/1.7) consente di scattare foto con una maggiore profondità di campo e una migliore gestione delle luci.

Sensibilità ISO: una maggiore sensibilità ISO consente di scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione senza dover utilizzare il flash.

Modalità: alcuni smartphone offrono modalità avanzate come la modalità notturna, la modalità ritratto e la modalità panorama, che possono migliorare la qualità delle tue foto. In generale, i principali produttori di smartphone come Samsung, Apple, Huawei, Google, Oppo, sono considerati tra i migliori nella produzione di fotocamere per gli smartphone. In particolare, i modelli di punta di questi produttori sono stati spesso considerati tra i migliori in termini di qualità delle immagini“.

Ovviamente i megapixel non sono tutto, ma a parità di tutte le altre caratteristiche è quasi superfluo ricordare che una fotocamera con più megapixel è migliore di una con risoluzione minore.

Al giorno d’oggi la fotografia è diventata però principalmente di tipo computazionale e di conseguenza anche il tipo di ISP del chip dello smartphone ed il software di elaborazione possono fare un’enorme differenza anche a parità di hardware fotografico.

Samsung Galaxy S22 Ultra ha un teleobiettivo con zoom ottico 10x

Lo smartphone perfetto

Se siete arrivati fino a questo punto avete di certo più chiari quali siano i fattori da ricordare quando si sceglie uno smartphone, tuttavia ci siamo imbarcati in questo viaggio alla ricerca dello smartphone perfetto e non ci fermeremo fino al raggiungimento del nostro scopo.

Specchio, specchio delle mie bram- …ehm… volevo dire, caro ChatGPT, descrivimi nello specifico lo smartphone per te perfetto, quello che un consumatore estremamente esigente vorrebbe.

“Sicuramente, come consumatore esigente, potrei cercare uno smartphone di fascia premium con le seguenti specifiche tecniche: Display OLED da almeno 6,5 pollici con risoluzione QHD+ (3120×1440) e refresh rate a 120Hz

Fotocamera principale con almeno 108 megapixel e apertura f/1.8 con funzionalità di stabilizzazione ottica e intelligenza artificiale avanzate per scattare foto di alta qualità

Fotocamera frontale da almeno 32 megapixel con apertura f/2.0 per selfie nitidi e dettagliati

Batteria con capacità minima di 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida e wireless

Processore top di gamma come Snapdragon 888 con almeno 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile

Sistema operativo aggiornato e personalizzabile con interfaccia utente fluida

Certificazione IP68 per resistenza all’acqua e alla polvere

Supporto per la connettività 5G per una navigazione internet veloce e fluida

Sicurezza avanzata come il riconoscimento delle impronte digitali o del volto

Design elegante e resistente con materiali di qualità“.

Ed eccoci qui, ecco la lista di caratteristiche che ChatGPT reputa siano le migliori per uno smartphone di fascia premium.

Nonostante il bot sia stato addestrato con contenuti che non superano il 2021, la lista è comunque estremamente attuale e valida, fatta eccezione per il tipo di SoC che ovviamente è figlio del suo tempo ed è facilmente rimpiazzabile con l’equivalente moderno: lo Snapdragon 8 Gen 2.

La cosa che mi ha fatto più sorridere è che se si leggono attentamente queste specifiche c’è uno smartphone in arrivo tra qualche giorno che risponde esattamente a tutte le caratteristiche descritte, almeno secondo i rumor: Samsung Galaxy S23 Ultra. Che l’azienda coreana si sia affidata all’AI per la scelta delle componenti?

Ovviamente stiamo volutamente esagerando, alla fine dei conti se si pensa ad un top di gamma Android la maggior parte di queste specifiche è condivisa tra i modelli di diversi produttori. Oppo, Vivo, Samsung, OnePlus ma anche RedMagic, Motorola e Asus hanno tutti dei modelli che, punto più o punto meno, rispondono e si avvicinano tantissimo alle specifiche di cui sopra.

Questo ci aiuta a realizzare che al giorno d’oggi, vista la quasi parità di specifiche tecniche nella fascia più alta, la scelta dello smartphone migliore in assoluto dipende molto da quanto si valutano personalmente le qualità fotografiche, il supporto software e ovviamente da qual è il budget che si ha a disposizione.

Voi cosa ne pensate? Qual è per voi lo smartphone perfetto?

L’immagine di apertura è stat generata da Dall-E e poi modificata per le nostre esigenze.