Lo smartphone pieghevole più economico sta arrivando

Dopo Samsung, Huawei, Lenovo e Xiaomi un altro brand sta per aggiungersi alla corsa ai pieghevoli. Stavolta tocca ad Honor proporre il suo smartphone dotato di display flessibile.

I rumors dipingono il nuovo dispositivo come il più economico al momento sul mercato e questo ci fa pensare che l’azienda possa pensare di “risparmiare” sulla scheda tecnica dotando il prodotto di un hardware da medio di gamma.

Si parla quindi di Honor Magic Fold che, tra le altre cose, doveva essere annunciato prima della fine del 2020. Purtroppo la separazione da Huawei e la pandemia hanno rallentato i piani e il periodo di progettazione si è allungato considerevolmente. Inoltre la fonte afferma che Honor non chiederà a Samsung di produrre i display pieghevoli ma avrebbe stretto un accordo con Visionix e BOE per poter avere una scontistica più elevata, sempre nell’ottica di rendere il prodotto più economico.

Per quanto riguarda il design, si dovrebbe rimanere all’interno dei canoni estetici dei recenti pieghevoli a forma di libro, Galaxy Z Fold2 per rendere l’idea. Inoltre la separazione da Huawei ha fatto in modo di ristabilire il rapporto con le aziende americane, Google in primis, per dotare il dispositivo degli essenziali (per noi occidentali) Google Play Services e GApps.

Insomma, se i rumors su Honor Magic Fold fossero corretti avremmo a che fare con un brand che da sempre realizza smartphone di ottima fattura ad un prezzo contenuto. Inoltre, applicando un importo più basso rispetto alle altre proposte, aiuterà a farne scendere il prezzo sul mercato. A godere di una forte concorrenza tra i brand di telefonia saranno i clienti che potranno accedere all’innovazione degli smartphone pieghevoli spendendo una cifra più “umana”