Nel panorama Android si assiste ancora, purtroppo, ad uno scarso supporto dei produttori in termini di aggiornamento software per i propri dispositivi, soprattutto quelli considerati non top di gamma. Questo non si può dire per Fairphone, un’azienda dei Paesi Bassi che produce dispositivi sostenibili e per ben sette anni ha supportato il suo Fairphone 2 con aggiornamenti di Android. L’azienda, però, ha annunciato che lo smartphone più supportato di sempre non sarà più aggiornato.

L’annuncio è arrivato direttamente tramite il sito ufficiale Fairphone, la società in un post ha dichiarato che dopo sette anni interromperà “finalmente” il supporto software per Fairphone 2, smartphone presentato nel lontano 2015. A marzo 2023 verrà rilasciato un ultimo aggiornamento software per Fairphone 2 con versione Android 10, una volta installato gli utenti potranno continuare ad utilizzare il dispositivo normalmente. In termini di supporto software sarà l’ultimo aggiornamento, eventuali bug che verranno trovati in seguito non saranno risolti.

L’azienda parla anche di sicurezza e chiarisce se sarà sicuro utilizzare Fairphone 2. Da marzo 2023 in poi, lo smartphone non riceverà nemmeno aggiornamenti di sicurezza, quindi col passare del tempo diventerà sempre meno sicuro. Il produttore olandese consiglia di evitare di utilizzare app che hanno accesso a dati sensibili dopo maggio 2023 poiché anche le gravi vulnerabilità non saranno più corrette.

I pezzi di ricambio per Fairphone 2 sono ancora disponibili ma in quantità limitata e fino ad esaurimento scorte o almeno fino a quando ci saranno un numero ragionevole di utenti attivi. Nel “mondo ideale” di Fairphone vorrebbero dei dispositivi con un supporto a tempo indeterminato per evitare di creare rifiuti elettronici, ma al momento questo non è realizzabile.

I possessori di Fairphone 2, a detta dell’azienda, dopo marzo possono continuare ad utilizzare il dispositivo a proprio rischio e pericolo, magari prendendo in considerazione la possibilità del modding e sistemi operativi alternativi, usarlo in modalità offline sfruttando le funzioni basilari come fotocamera, lettore musicale, giochi offline e galleria fotografica, inviare il dispositivo al programma di riutilizzo e riciclaggio di Fairphone. In quest’ultimo caso, gli utenti che invieranno il dispositivo entro il 31 marzo 2023 riceveranno un buono da 50 euro per lo store online Fairphone.