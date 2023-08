Ormai siamo nel pieno delle vacanze estive e magari state dando un’occhiata a TikTok con i suoi Amazon Finds alla ricerca di un prodotto particolarmente popolare al momento da aggiungere alla vostra collezione. Fra gli Amazon Finds sono presenti tantissimi prodotti realizzati da brand emergenti per soddisfare le esigenze più disparate.

In questo caso vogliamo proporvi un particolare modello di smartwatch divenuto assolutamente virale su TikTok e che finalmente è possibile acquistare su Aliexpress! Stiamo parlando di un prodotto disponibile in diverse colorazioni che il portale vi offre già con uno sconto del 31%! Non è così comune trovare già a un prezzo scontato un prodotto così popolare sui social, per cui vi consigliamo di affrettarvi, prima che lo sconto o, peggio ancora, le scorte si esauriscano.

Grazie a questa incredibile promozione, infatti, pagherete questo viralissimo smartwatch appena 138,00€ anziché 200,00€, davvero un bel risparmio per un prodotto così nuovo e ricercato, grazie proprio al grande successo sui social! Proprio per questo, vi consigliamo di non farvelo sfuggire.

Il suo stile inconfondibile è ispirato alle ultime tendenze fra i giovani, sfoggiando così combinazioni di colori in contrasto, il che lo rende un accessorio di stile, oltre che un ottimo smartwatch. Lo schermo rettangolare orizzontale offre un’ottima visuale su tutte le informazioni visualizzate, e potrete anche scegliere fra 20 quadranti diversi, trovando così quello che si adatta meglio alla vostra personalità, look o stato d’animo.

Parliamo di uno smartwatch con schermo AMOLED HD che garantisce una visibilità perfetta anche in presenza di fonti di luce diretta, che di solito rende illeggibili gli schermi di molti altri dispositivi. Non dovrete nemmeno preoccuparvi della durata della batteria, che garantisce fino a 10 giorni di autonomia. Fra le sue tante caratteristiche, poi, ricordiamo il monitoraggio dei battiti cardiaci e un sistema di notifiche che vi avviserà nel caso vi arrivi, ad esempio, un’email.

Non va dimenticato che potrete utilizzarlo anche per controllare a distanza la fotocamera del vostro smartphone, in modo da scegliere sempre la posa perfetta per i vostri selfie. Infine, tramite app potrete usare questo smartwatch anche per ascoltare la vostra musica preferita ovunque sarete.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Aliexpress dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto prima che la promozione o le scorte terminino, tenendo presente che stiamo parlando di prodotto già virale su TikTok, per cui anche le sue disponibilità potrebbero esaurirsi presto. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

