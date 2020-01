Louis Vuitton lancia dei nuovi auricolari da 1.090 dollari

Louis Vuitton ha ufficialmente lanciato un nuovo modello di auricolari true wireless perfetto per gli appassionati di moda. Per accaparrarsi queste cuffie sarà necessario investire ben 1.090 dollari.

La società francese, di proprietà di Moët Hennessy Louis Vuitton SA, è da sempre molto legata alla tecnologia. Da parecchio tempo, infatti, propone delle soluzioni per chi ama il mondo della tecnologia, ma non vorrebbe rinunciare allo stile. L’ultimo prodotto sviluppato è un aggiornamento degli auricolari Horizon Earphones by Master & Dynamic and Louis Vuitton, lanciati l’anno scorso.

Questo prodotto presenta delle specifiche tecniche molto interessanti e un design audace. Questi auricolari non sono però alla portata di tutti, costando ben 1.090 dollari. Louis Vuitton non ha fatto altro che aggiornare gli auricolari M&D MW07 Plus, che costano circa 299 dollari, e progettare un nuovo stile.

La società assicura un’autonomia di 10 ore (più ulteriori 20 ore grazie alla batteria inclusa nella base di ricarica), una modalità dedicata alle chiamate, la cancellazione attiva del rumore e alcuni microfoni molto sensibili. L’aspetto estetico è molto particolare e si distacca da quello che siamo stati abituati a vedere. Troviamo infatti diversi colori molto accesi, tra cui il giallo, e una variante con delle decorazioni floreali.

Non ci resta che scoprire come questi auricolari, che costano più della versione base di iPhone 11, saranno accolti dai consumatori e quanto pezzi la società riuscirà effettivamente a vendere.