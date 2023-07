La funzione SOS emergenze via satellite dell’iPhone 14 ha dimostrato ancora una volta la sua importanza, salvando recentemente due turisti stranieri persi nei boschi del Mugello.

Il sistema di connessione satellitare ha consentito ai due malcapitati di contattare i servizi di emergenza quando la linea cellulare era completamente assente nella zona, offrendo una soluzione di importanza vitale in una situazione critica.

Pochi giorni fa, come racconta La Nazione, una coppia di turisti stranieri si è trovata in difficoltà nei boschi vicino a Londa, quando ha smarrito il sentiero che avevano percorso in precedenza. Con la linea telefonica assente, la loro situazione era estremamente critica e la possibilità di ottenere aiuto sembrava remota. Tuttavia, grazie alla funzione “SOS emergenze via satellite” del loro iPhone 14, hanno avuto l’opportunità preziosa di chiedere aiuto.

Senza perdere tempo, i turisti hanno attivato l’SOS emergenze tramite il loro iPhone e hanno contattato immediatamente il numero di emergenza 112. Il segnale satellitare ha permesso ai servizi di emergenza di localizzare esattamente la posizione dei turisti smarriti.

I carabinieri e i vigili del fuoco hanno risposto rapidamente alla chiamata di aiuto e si sono messi in moto per cercare e recuperare i turisti. Grazie alle informazioni di localizzazione inviate dall’iPhone, i soccorritori hanno raggiunto i due turisti senza indugi, salvandoli dalle difficoltà.

Lanciata meno di un anno fa, questa caratteristica di sicurezza permette alle persone di contattare i servizi di emergenza tramite una connessione satellitare, garantendo che il soccorso sia sempre a portata di mano, anche quando la linea cellulare o il Wi-Fi non sono disponibili.

Il caso dei due turisti stranieri salvati nei boschi del Mugello mette in evidenza l’importanza della funzione “SOS emergenze via satellite” dell’iPhone 14. Questo sistema di connessione satellitare ha dimostrato di essere un elemento vitale per la sicurezza delle persone in situazioni critiche, consentendo loro di ottenere aiuto anche quando completamente fuori dalla copertura delle reti cellulari o Wi-Fi.

Apple non è l’unica ad aver annunciato un simile sistema per le emergenze. Bullitt ha mostrato il suo sistema in azione anche sul recente modello CAT S75 che abbiamo avuto modo di provare e Qualcomm ci ha portato nel deserto per una prova sul campo della sua variante del servizio di comunicazione satellitare.