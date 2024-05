Luglio segnerà l'arrivo dello store Microsoft per i giochi mobile

Tra pochi mesi, avrete la possibilità di scaricare i giochi per dispositivi mobile di Microsoft direttamente dal loro store. La presidente di Xbox, Sarah Bond, ha annunciato al Bloomberg Technology Summit che l'azienda sta lanciando un negozio web-based dove potrete scaricare i giochi per dispositivi mobile e acquistare elementi in-app a prezzi scontati.

Bond ha spiegato che la decisione di optare per un negozio web-based, anziché un'app vera e propria, è stata presa per renderlo "accessibile su tutti i dispositivi, in tutti i paesi, senza alcuna limitazione", così da non vincolare nessuno a un singolo ecosistema o auna regione specifica.

Inizialmente, Microsoft ospiterà solo i suoi giochi, il che significa che potrete trovare molti titoli di Activision Blizzard e, ovviamente, di King. Come oramai tutti saprete, l'azienda ha acquisito lo sviluppatore, e produttore, di giochi in seguito a un accordo da 70 miliardi di dollari che si è concluso l'anno scorso.

È probabile che tra i giochi disponibili per il download ci siano Candy Crush Saga, che ha generato 20 miliardi di dollari di ricavi dal suo lancio nel 2012, e i giochi mobile di Call of Duty. Bond ha, inoltre, aggiunto che Minecraft potrebbe essere uno dei primi giochi disponibili.

Un portavoce di Xbox, invece, ha dichiarato a Bloomberg che questo è "solo il primo passo nel percorso per costruire un negozio di app affidabile pensato per i giocatori". Microsoft ha, inoltre, in programma di aprire il suo negozio di app a editori di terze parti nel prossimo futuro, anche se per il momento non ha specificato alcuna tempistica.

Lo scorso anno, l'azienda ha annunciato per la prima volta la sua intenzione di lanciare un negozio di giochi per dispositivi Android e iOS, poco prima dell'entrata in vigore delle regole del Digital Markets Act in Europa.

Per conformarsi a tali regole, Apple e Google devono consentire l'accesso a negozi di app di terze parti sulle loro piattaforme e offrire sistemi di fatturazione alternativi per gli acquisti.

Sono inoltre tenuti a consentire il sideloading delle app, una novità che rappresenterà un cambiamento significativo per Apple, nota per il suo approccio molto chiuso in merito a questo aspetto in particolare.